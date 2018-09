Sainte-Thérèse installe la première fontaine Bornéo des Basses- Laurentides

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer la toute récente installation du premier dispositif Bornéo, permettant de boire de l’eau potable à même une borne-fontaine, au parc De Sève. Situé au carrefour des terrains de baseball et de soccer et accessible via la piste cyclable, ce dispositif inventé par six designers industriels, membres de l’Association des designers industriels du Québec (ADIQ), offre aux utilisateurs du parc une nouvelle façon d’accéder à l’eau potable dans un espace public.

« Nous avions le désir de faciliter l’accès à l’eau potable près des terrains sportifs et c’est maintenant chose faite au parc De Sève avec Bornéo. Ce dernier se distingue aussi par son design novateur qui apporte un vent de fraicheur à l’environnement dans lequel il se trouve. Passez vous y désaltérer lors de votre prochaine visite au parc! », ajoute la mairesse Sylvie Surprenant.

Facilement accessible tant pour les adultes que pour les enfants et les personnes à mobilité réduite, cette fontaine au corps circulaire permet simultanément à quatre personnes de boire ou de remplir leur bouteille d’eau réutilisable.

Rappelons aussi que sa conception permet d’assurer un accès facile et rapide à la borne-fontaine pour le Service de sécurité incendie en cas de besoin.

« Sainte-Thérèse est fière d’être la première Ville des Basses-Laurentides à avoir intégré Bornéo dans son milieu. Une excellente façon de jumeler innovation québécoise, design et service aux citoyens! », a conclu la mairesse.