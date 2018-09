Le CISSS des Laurentides recherche des bénévoles au Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est présentement à la recherche de personnes qui désirent s’impliquer à titre de bénévole pour le Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve situé à Rosemère.

Vous êtes une personne de cœur aimant relever des défis et s’investir auprès des autres? Votre apport peut faire la différence, pour les loisirs, l’aide aux repas, l’accompagnement aux rendez-vous médicaux ou l’accompagnement en fin de vie.

Si vous avez quelques heures à donner et que vous êtes âgés de 18 ans et plus, nous avons besoin de vous. L’implication et la disponibilité de chaque bénévole sont importantes et contribuent grandement à l’amélioration de la qualité de vie des usagers et résidents. Joignez-vous dès maintenant à l’équipe de bénévoles.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez au 450 473-6811, poste 42006.