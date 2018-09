5 solutions pour se débarrasser définitivement de la mycose des ongles

La mycose des ongles se manifeste par des ongles dédoublés, épaissis, jaunis… Il s’agit d’une infection par un champignon, levure ou moisissure, qui agresse la peau, les muqueuses et les ongles. Composé de kératine, de zinc, de fer et de calcium, l’ongle a un rôle protecteur. Or le champignon justement s’attaque à la kératine et il est long et difficile de s’en débarrasser, sans parler des récidives. À défaut de soin en revanche, l’ongle sera détruit. Comment soigner définitivement la mycose des ongles ?

1.Le vernis ou la crème

Acheté en pharmacie, le vernis ou la crème convient à une mycose débutante sur un ongle, deux au maximum. Le traitement est très long, au moins 12 mois, mais si vous n’êtes pas assidu, la mycose persistera.

Une fois disparue à force de ténacité, il faudra prévenir les récidives. La meilleure prévention est le port de chaussures en cuir. Évitez de marcher pieds nus. Après la douche, séchez bien vos orteils.

2.Les remèdes de grand-mère

La mycose n’a pas attendu les progrès de la médecine. Nos grand-mères avaient déjà à les soigner en leur temps. Elles utilisaient notamment des extraits de feuilles d’olivier, antibiotique naturel éradiquant les virus, les bactéries et les champignons.

L’huile d’arbre à thé est également efficace. Il faut bien nettoyer l’ongle à l’alcool avant de l’appliquer, une fois par jour. Les résultats sont visibles assez rapidement.

3.La phytothérapie

La phytothérapie marche bien sur les mycoses de la peau glabre. Appliquez de la teinture mère de calendula sur les lésions deux fois par jour pendant trois semaines.

4.L’aromathérapie

Les huiles essentielles nécessitent une longue durée de traitement, entre 6 mois et 1 an. Elles ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans et aux femmes enceintes.

Néanmoins, si vous préférez un traitement naturel, vous pouvez vous procurer de l’huile essentielle d’eucalyptus globulus, de palmarosa ou d’arbre à thé. Elles sont antifongiques. Il faudra les diluer avec de l’huile végétale avant leur application sur les ongles atteints.

5.Le traitement au laser

En cas de mycoses importantes ou complexes, consultez un podiatre à Montréal pour bénéficier d’un traitement au laser, radical contre la mycose. Il s’agit de chauffer l’ongle et les tissus pour détruire le champignon. L’opération est indolore et ne comporte aucune contre-indication.

Les tissus avoisinants sont traités également pour éviter les récidives. L’utilisation d’une crème anti fongique plusieurs semaines après évitera la contamination des nouveaux ongles sains.