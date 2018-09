7 matériaux écologiques pour l’isolation de votre maison

Clé du confort dans une maison, l’isolation thermique limite considérablement la consommation énergétique. Comment choisir un matériau respectueux de l’environnement pour un air sain et un environnement durable ? Les caractéristiques des principaux isolants écologiques, pas ou peu transformés, sont un guide précieux. Ils sont d’origine végétale, minérale, animale ou recyclée.

1.La ouate de cellulose

La ouate de cellulose est fabriquée à partir de papier recyclé. Mixée avec du sel de bore, elle est un excellent fongicide contre les insectes. Parmi ses vertus, citons ses qualités ignifuges, régulatrices d’humidité et son coût. On la trouve sous forme de panneaux ou de flocons.

2.Le liège

Issu des écorces d’arbres transformés en granules, le liège se présente sous forme de panneaux ou de rouleaux. Il offre un confort thermique et phonique indéniable, mais pondéré par un air moins présent qui diminuera l’efficacité thermique.

3.La laine de chanvre

Plus respirant que le liège, la laine de chanvre favorise un air sain. Elle s’installe aussi bien sous le plancher que sur les murs et dans les combles. Imputrescible, elle emprisonne l’humidité et la rejette quand l’air est trop sec.

4.La laine de lin

Solide, durable, la laine de lin est idéale en rénovation. Elle s’achète en vrac ou sous la forme de panneaux. C’est l’un des isolants les plus prisés dans la construction de maison écologique.

5.Le polyuréthane

Ne pas se fier à son nom : appelé aussi l’uréthane de soya, un isolant économique et rapide à poser, cet isolant est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées auxquelles on ajoute de l’huile naturelle renouvelable, le soya. Ses performances thermiques sont très élevées. Ses qualités de pare-air et pare-vapeur confèrent une parfaite étanchéité à votre maison. Vous économiserez jusqu’à 50 % de frais énergétiques.

6.La laine de roche

La laine de roche est un isolant minéral à la fois thermique, phonique et ignifuge si vous posez une toile de verre par-dessus.

7.La paille

Elle n’a rien d’anecdotique : de plus en plus de personnes l’adoptent en raison de sa qualité hydro régulatrice. Elle est durable et réduira de 30 à 50 décibels le bruit en fonction de son épaisseur. La paille est parfaite en rénovation. On la trouve difficilement en panneaux, vous l’achèterez en bottes.

L’isolation ne préserve pas que du froid, elle régule aussi la chaleur et contribue à un intérieur plus frais l’été.