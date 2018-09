Massage Shiatsu et Reiki : quelles différences ?

Si vous voulez découvrir les principaux bienfaits du Shiatsu pour votre santé, mais aussi les avantages du Reiki, alors vous n’avez plus qu’à lire cet article. Il contient des informations sur ces deux types de massages, issus tous deux de la culture médicinale japonaise. Lequel choisir en fonction de votre situation ? Lequel sera le plus bénéfique ? Quelles différences existe-t-il ? Vous trouverez toutes les réponses ici !

Shiatsu et Reiki, des origines et un mode de faire similaires

« Thérapie douce », « médecine alternative », « mode de relaxation » : les manières de désigner les techniques de massage japonaises sont nombreuses, et s’appliquent aussi bien au Shiatsu qu’au Reiki. Si ces deux-là portent des noms différents, ils ont bien des choses en commun :

Leur origine : la civilisation et la médecine traditionnelle japonaises

Leur objectif : reposer sur les énergies du corps humain pour permettre la guérison d’un mal

Leur vertu : thérapeutique, et donc recommandée au quotidien

Ces deux disciplines sont souvent confondues, pour ces raisons. Elles permettent toutes deux d’atteindre un haut niveau de relaxation, mais de manières différentes. Si la séance en tant que telle repose sur des principes similaires, Shiatsu et Reiki restent, avant tout, deux pratiques indépendantes.

La technique du massage thérapeutique : le Shiatsu

Le Shiatsu vise à détendre le corps (et l’esprit) en exerçant des points de pression sur des endroits du corps humain, que l’on appelle les points d’acupuncture. Il y a tout un travail sur ces méridiens, qui ne s’improvise pas : c’est pourquoi les séances de Shiatsu sont faites sur mesure, en fonction de la pathologie du patient.

Par ailleurs, il existe une large palette de points de pression et de sensations corporelles : le massage Shiatsu se fait aussi bien avec la paume de la main qu’avec les doigts, ou l’ensemble de l’avant-bras. Le rythme de la séance est généralement modéré, pour permettre une stimulation générale du corps.

Le Shiatsu pourra (et vise à) avoir une action spécifique, que ce soit sur une partie du corps ou sur un ensemble organique. Il faut donc plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de devenir un praticien reconnu, contrairement au Reiki.

La guérison par la spiritualité : le Reiki

De son côté, le Reiki semble complètement différent du Shiatsu, en tous les points précités. Le Reiki repose notamment sur la transmission des énergies du corps dans un but de guérison, ce qui n’a pas de dimension thérapeutique, mais plutôt psychologique. Par exemple, il n’a pas d’effet particulier sur un mal particulier (migraine, trouble digestif, tension), mais bien un impact d’ensemble.

Les séances sont donc standardisées : les patients reçoivent la même technique de massage, comme ce serait le cas d’un massage thaï. De plus, la proximité physique est minime, contrairement au Shiatsu : les techniques de massage sont assez restreintes, et les sensations corporelles faibles. En soi, le praticien pose ses mains et effectue des rappels d’énergies, dans un sens ou un autre.

Seul avantage : il existe des techniques d’automassages Reiki, idéales pour se remettre en forme en quelques mouvements. Le massage Reiki se pratique aussi bien habillé que dénudé. Contrairement à la technique du Shiatsu, il suffit de quelques jours ou quelques semaines pour être en mesure de pratiquer le Reiki : c’est pour cela que beaucoup la considèrent comme une technique moins efficace que le Shiatsu. À vous d’en décider !

L’action thérapeutique du massage est essentielle pour assurer la guérison, mais cette dernière nécessite aussi parfois une dimension psychologique. Le Reiki a cet apport que n’a pas le Shiatsu, bien que le Shiatsu permette un meilleur lâcher-prise. Complémentaires, ces deux techniques s’adressent à des publics différents, à première vue, mais peuvent facilement soigner d’autres personnes, après plusieurs séances. À vous de voir à quelle technique s’adresse à vos affinités !