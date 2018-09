À Sainte-Thérèse, le civisme, c’est l’affaire de tous!

Une hausse des actes de vandalisme a été répertoriée dans les installations sanitaires publiques des parcs sur le territoire de Sainte-Thérèse au cours des dernières semaines. À cet effet, la Ville rappelle que le civisme est l’affaire de tous et qu’il permet de vivre dans une communauté où le respect des individus et des installations qui nous entourent prévaut.

La présence des patrouilles du Projet étudiant de prévention dans les parcs sera maximisée dans les parcs possédant des installations sanitaires publiques. Mais la Ville sollicite également la collaboration des citoyens et des utilisateurs des parcs municipaux en leur rappelant qu’il est important de rapporter des comportements de vandalisme ou toutes situations suspectes dont ils sont témoins à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville au 450 435-2421.

« Il est désolant de constater les dégâts causés par les vandales. Un coût monétaire et social découle de tels gestes : le nettoyage, la réparation ou le remplacement que nous devons faire, qui rendent notamment les toilettes inaccessibles aux utilisateurs des parcs et aux participants des activités qui s’y déroulent. Nous espérons que ces comportements cesseront et nous sollicitons la participation citoyenne pour y arriver », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.

Les citoyens sont également invités à contacter la Ville lorsqu’ils constatent des bris d’équipements ou des installations endommagées au www.sainte-therese.ca.