Fermeture complète à prévoir, à Saint-Liguori, dès le 6 août

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’une fermeture complète du rang de l’Église, à Saint-Liguori, est prévue à compter du 6 août, et ce, pour une durée approximative de 17 semaines. Cette fermeture est nécessaire dans le cadre de travaux de services publics.

Durant toute la durée des travaux, la route sera complètement fermée entre l'intersection des rues Richard et Héroux, et l'intersection du rang de l'Église et de la terrasse Coupal.

Selon l’itinéraire des usagers de la route, deux chemins de détour leur sont proposés. Le détour pour les usagers se dirigeant vers l’est s’effectuera via le rang de la Rivière Nord et le rang de l’Église. Les véhicules circulant en direction ouest devront emprunter les routes 341 et 346.

Le Ministère remercie les usagers pour leur collaboration durant ces travaux.

