Contact culture Laurentides : à la rencontre des artistes d’ici

Le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) est fier de présenter la 2e édition de Contact culture Laurentides. Un rendez-vous régional favorisant la rencontre entre artistes professionnels et organisateurs d’événements culturels (municipaux, scolaires, centres de congrès et diffuseurs), le mardi 16 octobre de 12 h à 16 h 30 au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville, à Sainte-Thérèse.

Lors de cette occasion unique de découvertes, des kiosques permettront aux artistes de présenter leur proposition artistique et des extraits de spectacles seront diffusés sur scène. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des artistes professionnels des Laurentides de différentes disciplines (musique, danse, métiers d’art, arts visuels, multimédias, art du cirque, théâtre, spectacle pour la famille…).

Rappelons que Contact culture Laurentides en 2016 a favorisé l’embauche et la circulation des artistes professionnels dans la région. De plus, l’événement a permis aux diffuseurs d’être aux premières loges pour découvrir une offre culturelle d’ici et la partager à leurs publics.

Comment participer

Les artistes peuvent déposer leur dossier jusqu’au 24 août. Consultez l’appel sur le site du Conseil de la culture des Laurentides : www.culturelaurentides.com.

Les organisateurs d’événements culturels (municipaux, scolaires, centres de congrès et diffuseurs) peuvent quant à eux s’inscrire jusqu’au 11 octobre au 450-432-2425 poste 101 ou [email protected]m





Le rayonnement des arts et de la culture, au cœur de la mission du CCL

Le Conseil de la culture Laurentides participe au développement et au rayonnement des arts et de la culture par ses activités de représentation, d’accompagnement, de formation, de concertation et de veille.

Il collabore avec les municipalités et les intervenants socio-économiques dans l’intérêt de ses membres et du milieu culturel de la région des Laurentides.