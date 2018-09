Depuis quelques années, au Québec, on assite à un engouement généralisé pour la bière artisanale. Les microbrasseries n’ont jamais été aussi populaires et plusieurs amateurs se sont procuré l’équipement nécessaire pour brasser leurs propres bières artisanales. Que vous vouliez brasser tous grains ou que vous choisissiez de vous procurer une trousse de bière, vous devrez vous informer sur les différentes étapes de la fabrication de bière.

La brasse tout grains

Cette méthode est un peu plus complexe et nécessite davantage de temps et d’équipement, mais elle permet d’obtenir une bière plus personnalisée, soit en fonction d’une recette que vous aurez dénichée sur le Web ou, pourquoi pas, directement tirée de votre imagination.

Le maltage et le concassage : Avant toute chose, vous devrez transformer l’orge (ou tout autre grain) en malt. Habituellement, ces opérations sont effectuées dans une malterie. L’empâtage : Il s’agit de laisser tremper le grain dans de l’eau chaude pour en extraire les sucres. À la fin de cette étape, vous obtiendrez une pâte appelée la « maische ». Le brassage : À cette étape, vous devez activer les enzymes grâce au chauffage de la pâte. Vous obtiendrez ainsi un jus sucré que vous devrez ensuite faire recirculer pour clarifier le liquide, puis vous procéderez à l’étape d’ébullition d’une durée de 60 minutes, moment où vous ajouterez le houblon. Dépendamment des propriétés désirées (amérisantes ou aromatiques, par exemple), le houblon sera ajouté à des temps précis. La température est ensuite réduite : vous obtiendrez le moût qui sera transféré dans une cuve pour l’étape de la fermentation.

Brassage de bière avec une trousse

À partir d’ici, les étapes sont les mêmes, que vous souhaitiez brasser tout grains ou avec une trousse. En réalité, la trousse achetée en magasin contient le moût et les levures. Elle permet de sauter les 3 premières étapes et de commencer directement à l’étape de la fermentation.