Les Laurentides participeront, du 1er au 30 septembre prochain, au Défi 100 % local. Une invitation lancée à l’ensemble du Québec par l’organisme qui en assure la coordination interrégionale, Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine, pour célébrer la richesse de nos terroirs.

Prenez part au défi



Un défi de manger encore plus d’aliments de chez nous, d’encourager les producteurs et de découvrir ce que la nature nous offre dans les champs, les arbres et les boisés. Rejoignez le mouvement du Défi 100 % local et faites rayonner notre région!

Cette année, choisissez votre niveau de participation

Le Défi locavore consistera à réaliser un repas 100 % local par jour du lundi au jeudi, le Défi gourmand, du vendredi au dimanche, et le Défi 100 % local, pour les plus courageux, consistera à consommer uniquement des aliments produits ou transformés dans sa région pendant tout le mois de septembre. Le Défi expérience, quant à lui, permettra aux personnes, aux familles, institutions et organismes d’appuyer l’initiative en réalisant un repas exclusivement local lors de la Journée 100 % locale, le 22 septembre 2018.

Pour les Laurentides, c’est Laurentides j’en mange qui en assurera la coordination.

Il est possible de faire partie du mouvement en vous inscrivant au défi à titre personnel pour le niveau de participation qui vous convient ou en vous joignant comme organisme pour propulser le défi dans les Laurentides. Pour participer, écrivez à l'adresse suivante : [email protected]

En septembre, un bon nombre d’événements gourmands ont lieu dans la région facilitant ainsi l’approvisionnement en produits locaux sans oublier les nombreux marchés publics qui sont encore ouverts! Pour connaître tous les lieux et les dates, consultez le site web laurentidesj’enmange.ca.

Les inscriptions au Défi ont débuté le 1er août et se terminent en septembre selon le défi choisi. Surveillez la page Facebook de Laurentides j’en mange et du Défi 100 % local pour connaître les détails d’inscriptions, les activités et concours dans les Laurentides. Il est possible de participer partout au Québec!