Les pianos publics de Sainte-Thérèse au diapason du Québec

Pour une quatrième année, le Service de la culture et des loisirs de la Ville de Sainte-Thérèse donne rendez-vous aux Thérésiennes et aux Thérésiens dans le cadre de l’événement Pianos publics au diapason, qui se tiendra le jeudi 23 août à midi trente, aux pianos de la Place Lagoa, de la Bibliothèque et de la Maison du Citoyen.

Cette année, c’est aux quatre coins du Québec que des artistes feront résonner à l’unisson les notes des pianos publics en interprétant la pièce Une journée parfaite, de Dumas. Chanson parfaite pour nous faire voyager l’espace d’un instant. N’hésitez pas à y apporter votre lunch pour vous prélasser au son de cette belle mélodie le temps de votre pause du midi.

Le 23 août prochain, à midi trente, les citoyens sont attendus autour des pianos publics situés à l’angle des rues de l’Église et Blainville Ouest, à la Bibliothèque et à la Maison du citoyen pour entonner la chanson Une journée parfaite. Thomas Croft, Marie-Ève Laure ainsi qu’Erwan Cosnau-Polewska, trois musiciens ayant une relation spéciale avec Sainte-Thérèse, puisqu’ils y ont fait leurs études en musique, seront présents pour chanter avec les gens sur place.

C’est l’occasion de découvrir les deux nouveaux pianos publics qui s’ajoutent à celui de la Place Lagoa, présent depuis plus de trois ans maintenant. Ces pianos libres services embellissent les rues de notre Village tant au niveau visuel que sonore. À vous de jouer!