L’automne s’installe à Chouette à voir!

Il reste de très belles fins de semaine afin de vous offrir une chouette journée dans les couleurs automnales. De la fête du Travail, jusqu’à l’Action de grâce, comprenant le lundi 8 octobre, assistez aux deux démonstrations d’oiseaux de proie en vol par jour, à 11h et 14h, à Chouette à voir! Profitez des 2,5 km de sentiers pour marcher dans les feuilles, admirer les rouges et les orangés de notre forêt. Par le fait même, vous observerez les oiseaux de proie des 11 volières de présentation sous les chaudes lumières automnales.



Allez vivre une expérience unique, une journée inoubliable qui restera marquée dans votre mémoire. Allez découvrir leur passion, laissez-vous émouvoir, émerveiller et renseignez-vous sur ces animaux majestueux et nobles que sont les oiseaux de proie.

Une visite à Chouette à voir! est déjà une manifestation de votre intérêt pour leur mission de réhabilitation et d’éducation. Peut-être aurez-vous la chance d’assister au but ultime de notre mission : la remise en liberté d’un oiseau réhabilité par l’UQROP. Toutes les émotions que vous vivrez à Chouette à voir! vous inciteront à vouloir aider l’UQROP en devenant membre ou en faisant un don pour nous aider à poursuivre cette œuvre.



Les employés et less bénévoles vous attendent les samedis et dimanches de 10h à 16h30, et ce, jusqu’à l’Action de grâce inclusivement. Chouette à voir! est situé au 875 rang Salvail Sud à St-Jude. Des tables à pique-nique sont à votre disposition pour passer une chouette journée.