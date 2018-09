Sainte-Thérèse marque le coup d’envoi des travaux de construction du Quartier Belmont

La Ville de Sainte-Thérèse et le Groupe Mathieu sont heureux d’avoir procédé le 22 août dernier, à la pelletée de terre officielle, marquant le coup d’envoi des travaux de construction du nouveau projet immobilier Le Quartier Belmont, situé à l’entrée du Village, à l’intersection des rues Turgeon et Dubois.

Le Quartier Belmont est un projet résidentiel locatif de quatre étages offrant 51 unités de toutes typologies ainsi qu’un rez-de-chaussée commercial. Ce modèle résidentiel est le premier du genre à être nouvellement construit dans ce secteur où l’offre locative reste très restreinte.

Dans le but de faire un choix éclairé et d’obtenir la meilleure solution de conception pour les citoyens et l’esthétisme du secteur, le Service d’urbanisme et de développement durable de la Ville a organisé un concours architectural qui allait déterminer à qui et pour quel projet, le terrain pourrait être vendu. Une grille d’évaluation très étoffée a permis d’analyser les projets soumis de façon critique et avec l’objectif d’offrir aux citoyens de Sainte-Thérèse un lieu d’habitation de qualité, avec commodités, à des coûts de location abordables et présentant une architecture adaptée à cette portion de la ville. Le niveau de prestation des participants au concours a été de très haut niveau et c’est le Groupe Mathieu avec le projet du Quartier Belmont qui a été sélectionné.

Réfléchi dans une optique architecturale d’uniformité, ce bâtiment sera un parfait mélange entre l’aspect plus ancien de la brique d’argile et celui plus contemporain de la pierre grise. Tout a été pensé pour que l’apparition de cette bâtisse fasse foi de renouveau tout en gardant l’harmonisation urbanistique de ce secteur. Une petite place publique ainsi qu’une traverse piétonnière seront intégrées à même le terrain du bâtiment. Ascenseur, terrasse sur le toit et stationnements souterrains sont les commodités qu’offrira le Quartier Belmont. Le milieu de vie proposé sera dynamique, moderne et épousera les principes du « live, work and play », c’est-à-dire offrir un environnement complet à l’intérieur duquel la population peut résider, accéder facilement au travail et se divertir.

« Cette pelletée de terre est très symbolique pour cette partie de Sainte-Thérèse qui subira une grande cure de rajeunissement à plusieurs égards dans les prochains mois. Le Quartier Belmont est une valeur ajoutée pour ce secteur et répond clairement à un besoin d’une partie de la population qui cherche à habiter à deux pas du centre de la ville et qui souhaite louer plutôt qu’acheter. Le choix du projet du Groupe Mathieu a été un processus de longue haleine et un beau travail d’équipe et de consensus. Cette nouvelle offre d’habitation locative diversifie les possibilités pour les citoyens de revenir habiter leur Village! Pour inviter, il faut être invitant », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.

« Nous sommes très heureux que notre projet ait été choisi. Nous avons l’expertise et l’expérience pour mener ce genre de défi. Nous avons tout de suite cerné les enjeux et les objectifs de la Ville et nous savions que toute notre équipe serait d’attaque pour obtenir ce beau mandat. Nous livrerons aux thérésiens un projet locatif de qualité, dans le respect des échéances et des normes les plus rigoureuses de construction résidentielle. Les citoyens de Sainte-Thérèse pourront admirer et peut- être même habiter ce nouveau bâtiment dès octobre 2019, date de fin des travaux », ajoute Monsieur Mathieu, du Groupe Mathieu.

Pourquoi le Quartier Belmont?

Le Belmont est une marque de pianos fabriquée par A. Lesage, grande manufacture de pianos et d’orgues, institution pour Sainte-Thérèse puisque ses pianos étaient reconnus à travers le monde pour leur qualité et leur excellente sonorité. Monsieur Adélard Lesage a habité une toute petite maison, anciennement située sur le terrain du nouveau Quartier le Belmont.