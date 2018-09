EXKA : des installations à la fine pointe pour la fabrication et l’extraction du cannabis de qualité pharmaceutique

EXKA Inc. annonce l’implantation d’une première usine d’envergure pour l’extraction d’huile de cannabis de qualité pharmaceutique. Les installations, qui représentent un investissement initial de plus de 12 millions de dollars dans la région de Mirabel, permettront de fabriquer et de fournir des produits à valeur ajoutée de première qualité aux industries pharmaceutiques et nutraceutiques, en plus d’offrir des services d’extraction à d’autres producteurs de cannabis.



« EXKA se dévoue à la recherche, à l’innovation et au développement de produits à valeur ajoutée dérivés du cannabis », indique Maxime Paris, fondateur et chef de la direction d’EXKA.



Détenteur d’un doctorat en génétique moléculaire des plantes, d’un baccalauréat en botanique et d’une maîtrise en administration des affaires, Maxime Paris a acquis une solide expérience en biotechnologie agricole, en pharmaceutique et en développement des affaires au cours des 20 dernières années. « Nous sommes dotés d’une équipe scientifique expérimentée avec laquelle nous concevrons et fabriquerons des produits innovateurs rencontrant les plus hauts standards de qualité. Tous nos produits seront fabriqués à base d’extraits de cannabis, qui assurent une administration plus saine, plus précise et considérablement plus pratique que le cannabis fumé. EXKA offrira également des services d’extraction à d’autres producteurs autorisés de cannabis. »



Les installations d’EXKA répondent aux normes des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) pharmaceutiques. EXKA, qui bénéficie de l’appui des autorités municipales pour ce projet, est candidate au titre de titulaire de licence autorisée par Santé Canada en vertu du Réglement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. EXKA est une entreprise intégrée verticalement, ses activités allant de la culture à la formulation de produits, en passant par l’extraction du cannabis.



L’implantation de cette usine à Mirabel entraînera d’ici 2020 la création de plus de 30 emplois qualifiés, spécialisés dans des domaines reliés à la pharmaceutique, à la biotechnologie et à l’horticulture. Son emplacement stratégique garantit en outre un environnement de travail agréable aux employés qui bénéficieront d’installations modernes situées sur le terrain de l’ancien club de golf Le Victorien.



Les patients qui utilisent du cannabis pour soulager des maux tels que la douleur, l’inflammation, l’insomnie et l’anxiété, préfèrent les produits à base d'extraits comme les huiles, les capsules et les vaporisateurs, qui offrent une meilleure précision de dosage ainsi qu’une durée d'action prolongée. La catégorie des huiles et des extraits de cannabis est en forte croissance et, selon les prévisions du marché, la demande pour les huiles et les services d’extraction de cannabis devrait connaître une augmentation annuelle de plus de 50% au cours des prochaines années.



À propos d’EXKA

EXKA conçoit et fabrique des produits à base d’extraits de cannabis de qualité pharmaceutique et nutraceutique. Assurant une meilleure précision de dosage et une durée d’action prolongée, les extraits de cannabis peuvent notamment se décliner en lotions, capsules, solutions orales.