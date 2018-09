Optimiser vos articles de blogue pour améliorer le SEO de votre site web

Article commandité

Statistiquement, on constate qu'une proportion considérable des internautes atterrit sur des sites web à partir d'un moteur de recherche. En Amérique du Nord, c'est bien sûr Google qui domine et qui établit en quelque sorte les règles. Pour qu'un site web apparaisse dans les résultats de recherche, il faut que celui-ci réponde à certains critères. En d'autres mots, le site doit être optimisé pour le SEO (Search Engine Optimization).

Cela implique d'ajuster tout le contenu pour que ce dernier envoie des messages précis aux crawlers de Google (qui visitent et évaluent les sites), afin que ceux-ci puissent identifier le sujet des pages du site, ainsi que la pertinence de chacune d'entre elles.

Lorsqu'un site web est bien optimisé, il y a plus de chances que celui-ci apparaisse plus haut dans les résultats de recherche, lorsque les gens font des requêtes qui ont rapport avec le contenu du site.

Pourquoi écrire des articles de blogue qui sont adaptés pour le SEO?

Vous aurez compris l'importance d'optimiser votre site web, mais pourquoi étendre ces efforts au contenu de votre blogue? Pour attirer plus de visiteurs! Même si vous avez déjà un lectorat établi, vous gagnerez encore davantage en crédibilité si vos articles apparaissent souvent dans les résultats de recherche.

De plus, si vous avez un site web d'entreprise, ces articles pourront vous aider à attirer de nouveaux clients potentiels qui n'auraient pas découvert votre entreprise autrement. Il s'agit donc d'une forme de marketing adaptée aux besoins actuels.

Optimisation de site web et d'articles: par quoi commencer?

Vous qui êtes habitués à écrire des articles devrez peut-être changer vos habitudes en matière d'écriture. En effet, le contenu optimisé a ceci de différent qu'il parle à deux publics: les humains et les robots. Les articles doivent être agréables à lire pour les lecteurs et ils doivent être structurés afin que les crawlers des moteurs de recherche puissent identifier le sujet, les mots-clés et les questions abordées dans l'article.

Voici quelques conseils pour optimiser un article:

Hiérarchiser le contenu

Pour aider l'article à être mieux structuré et donc plus facile à analyser pour les crawlers, il faut que vous preniez le temps de hiérarchiser le contenu selon sa pertinence. Il n'est pas nécessaire de placer les paragraphes du plus pertinent au moins pertinent. Cependant, vous devez utiliser des headings (balises h1-h2-h3) sur les intertitres de l'article afin de signaler à quel point cette partie de l'article est proche du sujet principal. Le h1 servira pour le titre principal de l'article et les h2 et h3 pourront être placés sur les intertitres les plus importants.

Répondre à des questions précises

Plus la recherche vocale gagne du terrain, plus les moteurs de recherche adaptent les résultats pour mettre de l'avant des articles qui répondent à des questions très spécifiques. Pour optimiser un article, il est donc conseillé d'utiliser des intertitres qui reprennent des questions très répandues. Ceux qui ont appris un style d'écriture plus journalistique, où les intertitres sont souvent des mots uniques ou des citations, devront changer leurs habitudes.

Voici un exemple:

Vous écrivez un article sur la rénovation de clôture. Pour attirer des lecteurs à partir des moteurs de recherche, vous devriez vous concentrer sur une ou deux questions précises. Dans votre article, au moins un de vos titres devrait être formulé comme question. Par exemple, vous pourriez consacrer un paragraphe à la question "Comment peindre une clôture?" ou "Combien coûte un remplacement de clôture".

Insérer des mots-clés

Les mots-clés n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient par le passé. Suite à des abus pratiqués par certains sites web, Google et les autres moteurs de recherche ont décidé de minimiser l'importance de ceux-ci. Cependant, il est encore conseillé de réfléchir aux mots et expressions que l'on souhaite mettre de l'avant dans l'article, pour que les robots puissent mieux identifier le sujet de cet article.

Ajouter du contenu visuel intéressant

Le contenu visuel plait aux visiteurs du site web et il sert aussi à optimiser l'article. En effet, les images et vidéos rajoutent un certain dynamisme aux articles, les rendant plus intéressants esthétiquement parlant. De plus, ces éléments contribuent à améliorer le SEO de la page, car ils envoient d'autres signaux aux crawlers par rapport au sujet du contenu.

Tout compte fait, l'écriture d'un article optimisé n'a rien de compliqué. Il suffit de changer quelques habitudes d'écriture et de créer une structure facile à suivre que l'on peut adapter à tous nos articles. Par la suite, les résultats vaudront largement les efforts, car vous allez attirer plus de gens sur votre site web.

B2BQuotes.com