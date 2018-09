Epiderma s’associe à la Fondation du cancer du sein du Québec

Fidèle à sa vocation de contribuer au bien-être des femmes, l’entreprise québécoise Epiderma est fière de s’associer cette année à la Fondation du cancer du sein du Québec dans le cadre de sa campagne annuelle. Pour chaque forfait sélectionné de traitements vendu dans l’une de ses 23 cliniques au Québec entre le 1er et le 31 octobre 2018, Epiderma versera un montant de vingt dollars à la Fondation à l’occasion du mois de la sensibilisation au cancer du sein.

« En faisant pour la première fois équipe avec la Fondation du cancer du sein du Québec, nous sommes enchantés de mettre toute la force de notre réseau au service de cette cause qui nous tient particulièrement à cœur. Exposés comme nous le sommes à cet enjeu qui touche notre clientèle et son entourage, nous savons à quel point chaque action menée pour lutter contre le cancer du sein est cruciale », affirme le président d’Epiderma, Pierre Montminy.

Pour le chef de file en soins médico-esthétiques, cette initiative s’inscrit dans sa démarche de toujours mener, en parallèle de sa gamme complète de services, des actions philanthropiques pour venir en aide aux femmes. Les forfaits d’épilation par laser, de cellulite/remodelage, de peeling et de microdermabrasion constituent les traitements sélectionnés dans le cadre de cette campagne d’Epiderma.

« Nous sommes ravis qu’une entreprise de l’envergure d’Epiderma contribue au succès de notre campagne de sensibilisation qui vise à soutenir les personnes touchées par le cancer du sein et leur famille », déclare Nathalie Tremblay, présidente-directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Rappelons qu’en 2017, plus de 6 500 Québécoises ont reçu un diagnostic de cancer du sein et 1 300 y ont succombé. Il s’agit de la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes. Le taux le plus élevé de cancer du sein touche les femmes de 50 à 69 ans. Depuis le déploiement du Programme québécois de dépistage du cancer du sein et grâce à la recherche, le taux de mortalité dû au cancer du sein a diminué. Un dépistage précoce améliore les chances de survie et l’accessibilité à des traitements plus efficaces.

Cliquez ici, pour trouver la clinique la plus près de chez vous ou pour obtenir plus d'informations.