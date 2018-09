La Microbrasserie Archibald s'installe sur la Rive-Nord

Le cinquième restaurant de la chaîne de restauration Archibald a ouvert ses portes, à Blainville, il y a quelques semaines. L’ajout de cette microbrasserie vient diversifier l’offre brassicole sur la Rive-Nord de Montréal.





Située au cœur du « SmartCentres » Blainville, sortie 28 de l’autoroute 15, la microbrasserie est ouverte depuis le 30 août dernier et a permis la création de 140 emplois. Cet établissement de 8 500 pieds carrés a nécessité des investissements de plus de 4 millions de dollars et 8 mois de construction.





Présente dans la région métropolitaine depuis que la bannière s’est installée à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau en 2014, la clientèle du restaurant de Blainville retrouvera le même charme qu’on connaît de l’endroit, soit un décor chaleureux de type chalet rustique, une superbe terrasse trois saisons de 2 500 pieds carrés, chauffée et agrémentée de foyers extérieurs.





Toujours en croissance, Archibald compte maintenant 5 restaurants au Québec, dans les villes de Trois-Rivières, Montréal et Québec et emploie à ce jour près de 700 personnes, dont 600 dans ses restaurants.





À propos d’Archibald



Dès l’ouverture de son premier restaurant en 2005 à Lac-Beauport, la Microbrasserie Archibald a su se distinguer par ses 4 à 7 animés, son ambiance musicale festive avec des groupes de musique « live », sa cuisine savoureuse et réconfortante et ses bières artisanales, qui sont maintenant distribuées dans 5 665 points de vente partout au Québec. Pour plus d'informations sur la chaîne, vous pouvez consulter son site Web, en cliquant ici.