Hausse de 5 % des signalements à la DPJ

Emma et Noah ont été les prénoms les plus populaires parmi les nouveaux-nés de 2024. Retraite Québec a dévoilé son traditionnel palmarès des prénoms les plus populaires de l'année et il y a peu de nouveaux venus au sommet. Chez les filles, Emma est très populaire depuis de nombreuses années, mais il s'était fait déclasser par Alice et Florence ...