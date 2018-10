CAP VERS L’EMPLOI, pour promouvoir la diversité dans la MRC de Thérèse-De Blainville

Une vingtaine d’employeurs pourront bénéficier d’une offre de service complète et clé en main pour embaucher de nouveaux employés dans la MRC de Thérèse-De Blainville. Ainsi, en réponse au besoin de main-d’œuvre des entreprises, le programme « Cap vers l’emploi » est lancé par un comité de partenaires en employabilité des Basses-Laurentides.

Rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, de la MRC de Thérèse-De Blainville et de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), cette initiative vise à pallier le manque de main-d’œuvre qui risque de nuire au développement économique de la région.

« Avec un taux de chômage de moins de 5,5 %, nous devons ouvrir nos horizons pour trouver des solutions pour les entreprises. L’une des solutions est d’intégrer les travailleurs immigrants, une main-d’œuvre qualifiée, motivée et près du marché du travail », mentionne Cynthia Kabis, directrice générale de la CCITB.

Un atout pour les employeurs et les chercheurs d’emploi

Grâce au projet « Cap vers l’emploi », les employeurs auront la chance de rencontrer plus de 300 candidats potentiels, principalement issus des communautés immigrantes des régions de Laval et de Montréal, dans le cadre d’entrevues éclair lors de cinq journées d’appariement. De plus, ils recevront un encadrement complet pour favoriser une intégration réussie des nouveaux employés dans leur entreprise. C’est pourquoi ils prendront part à 12 heures de formation concernant la gestion de la diversité en entreprise, en plus d’un suivi particulier à la suite de l’embauche, comme l’aide d’un consultant en ressources humaines et des services de formation continue.

Les candidats, quant à eux, pourront également découvrir les avantages de la région en visitant des kiosques d’information faisant la promotion des services du milieu (éducation, logement, milieu de garde, etc.).

Il est à noter que les journées d’appariement sont ouvertes à tous les chercheurs d’emploi. Nous vous invitons à visiter lesmercredisdelemploi.com pour vous renseigner sur les dates et les postes à pourvoir.

Les employeurs peuvent contacter la CCITB pour plus de détails ou pour joindre le programme.