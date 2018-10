Un entente de principe est conclue entre le CISSS des Laurentides et la CSN

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides et le Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux - CSN ont conclu, le 29 septembre dernier, une entente de principe sur les dispositions locales de la convention collective. Cette entente de principe doit maintenant être soumisse par le syndicat à ses membres avant d’être officiellement entérinée.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle qui permet à la fois au syndicat et à notre l'établissement d'atteindre des objectifs importants, notamment d’offrir les meilleures conditions de travail possibles à notre personnel, et ce, tout en assurant des soins et de services de haute qualité à la population », s’est réjouis M. Jean-François Foisy, président-directeur général du CISSS des Laurentides.

Rappelons que le Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux - CSN représente environ 6000 employés de différents titres d’emploi au CISSS des Laurentides, dont principalement le personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers, le personnel de bureau, les techniciens et les professionnels de l'administration.