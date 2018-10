Les grands travaux de la rue Turgeon, des impacts pour tous.

Les grands travaux de la rue Turgeon débuteront dès les premiers mois de 2019 à Sainte-Thérèse. Afin de mettre en place des mesures de cohabitation optimales en lien avec les impacts prévus des travaux, la Ville de Sainte-Thérèse invite tous les citoyens intéressés à se présenter à une portes ouvertes, doublée d’un atelier participatif, le mardi 16 octobre prochain, à 18 h 30, à la Maison du citoyen. Des sujets comme les routes de contournement et l’accès au Village y seront discutés.

« Que vous transitiez par le Village, que vous y résidiez ou que vous soyez utilisateur de la gare intermodale, ce sera l’occasion de nous partager vos idées tout juste avant que les appels d’offre des travaux soient finalisés. Cela pourrait nous permettre de bonifier des mesures à l’égard par exemple du bruit ou de la poussière qu’entrainent de tels travaux. Nous espérons que vous répondrez en grand nombre à notre invitation, car vos suggestions sont essentielles! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Mme Sylvie Surprenant. Un comité technique évaluera par la suite la faisabilité des suggestions reçues lors de cette soirée.

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES

La partie de la rue Turgeon touchée par les travaux est comprise entre les rues Dubois et Joseph-Hamelin. Ils permettront la création d’un environnement plus agréable à fréquenter pour les citoyens et les visiteurs, de même que la mise à niveau d’infrastructures souterraines vétustes, dont certaines ont presque cent ans. Rappelons que les travaux prévus en 2019 s’effectueront par phases subséquentes de mars à décembre 2019, et que des interventions ponctuelles seront nécessaires en 2020 et 2021.

« Il s’agit du plus important chantier de renouveau urbain jamais conduit à Sainte-Thérèse. Il va sans dire que de tels travaux auront des impacts, c’est pourquoi nous devons nous serrer les coudes et travailler ensemble afin de trouver les solutions les plus optimales pour nous tous. Mais au terme de ce grand projet de réaménagement, c’est l’ensemble du Village et de toute la Ville de Sainte-Thérèse qui en sortira plus dynamique que jamais », a ajouté la mairesse.

UN COMITÉ DE BON VOISINAGE

Un Comité de bon voisinage sera mis sur pied pour la durée des travaux, et les citoyens qui souhaitent s’y joindre pourront en faire part à la Ville lors de cette activité.

Mandat du Comité

Faire le suivi de la gestion des impacts générés par les grands travaux de la rue Turgeon :

• Suivre la mise en œuvre du plan de cohabitation et le bonifier au besoin

• Échanger sur les signalements reçus et traités par la Ville

• Prendre connaissance du calendrier des prochaines étapes de la démarche

Critères de sélection

1) Diversité géographique : Personnes affectées par les travaux, les chemins de contournement ainsi que l’accès au Village et à la gare intermodale.

2) Intérêt : Personnes susceptibles d’être affectées par les impacts du chantier et qui risquent de devoir adapter certaines de leurs habitudes.

3) Disponibilité et implication : Personnes disponibles à participer aux rencontres à prévoir au calendrier en 2019, dont la fréquence sera à déterminer en fonction des différentes phases de travaux.

SOYEZ DES NÔTRES!

Des billets pour des spectacles au Cabaret BMO Sainte-Thérèse seront tirés au hasard parmi les participants.

Une confirmation de présence par courriel à l’activité est demandée à l’adresse : [email protected] therese.ca.

Les grandes lignes du projet sont présentées au www.sainte-therese.ca.