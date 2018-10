Retour sur la rencontre publique des grands travaux de la rue Turgeon

Les Thérésiennes et les Thérésiens ont répondu positivement à l’invitation de leur Ville à parler solutions en lien avec les grands travaux de la rue Turgeon qui débuteront dès mars 2019. En effet, une cinquantaine de personnes ont participé à une soirée publique dont le but était d’échanger sur les enjeux, les contraintes, les opportunités et les solutions reliés aux mesures d’atténuation des nuisances proposées dans ce grand projet.

C’était l’occasion pour la Ville de Sainte-Thérèse de recueillir des suggestions qui pourraient être intégrées aux appels d’offre des travaux qui ne sont pas encore finalisés. Des sujets comme la circulation, le bruit ou la poussière ont été discutés. Un comité technique évaluera la faisabilité des suggestions reçues et son rapport sera mis en ligne sur le site Web de la Ville.

« C’est avec beaucoup d’ouverture que nous accueillons les propositions qui sont ressorties de toutes les tables de discussion. Soyez assurés que notre processus sera des plus rigoureux et que nous sommes et resterons à votre écoute tout au long de ces grands travaux », a indiqué la mairesse de Sainte-Thérèse aux participants.

Rappelons que la partie de la rue Turgeon touchée par les travaux est comprise entre les rues Dubois et Joseph-Hamelin. Ils permettront la création d’un environnement plus agréable à fréquenter pour les citoyens et les visiteurs, de même que l’enfouissement de tous les fils aériens et la mise à niveau d’infrastructures souterraines vétustes, dont certaines ont presque cent ans. Les travaux prévus en 2019 s’effectueront par phases subséquentes de mars à décembre 2019, et des interventions ponctuelles seront nécessaires en 2020 et 2021.

« Il va sans dire que nous devrons nous serrer les coudes l’an prochain. Par moment un peu plus, parfois un peu moins selon les différentes phases des travaux, mais dans trois ans, cette section de la rue Turgeon offrira une porte d’entrée vivante et rajeunie au Village de Sainte-Thérèse. Un lieu à l’image des commerçants, des citoyens et des visiteurs qui la fréquentent et que nous souhaitons attirer. » a également déclaré la mairesse, Sylvie Surprenant.

Les grandes lignes de ce projet, qui découle aussi de la consultation publique de juin 2016 : Rêvons notre ville qui a regroupé différents acteurs du milieu et représentants de divers secteurs, sont présentées au www.sainte-therese.ca.