Consommation de cannabis à Mirabel

La Ville de Mirabel a modifié son règlement sur la sécurité publique afin d’y prévoir des dispositions concernant la consommation de cannabis. En effet, dans la foulée de la mise en vigueur, ce 17 octobre 2018, de la Loi encadrant le cannabis, la nouvelle réglementation municipale prévoit qu’en plus des endroits et lieux interdits à ladite loi, « il est interdit à toute personne et constitue une infraction le fait de fumer du cannabis dans les places publiques ».

Par place publique, le règlement fait notamment référence à « toute rue, trottoir, chemin, parc, terrains de jeux… terrain à l’usage du public et tout autre endroit accessible au public ». Dans les faits, les gens pourront donc fumer du cannabis chez eux.

Le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, indique que « le conseil a été guidé dans sa réflexion concernant le cannabis par l’impact de la légalisation sur la communauté mirabelloise et espère que les paramètres qui encadrent la consommation contribueront à réduire les effets négatifs dans l’espace public ».

Par ailleurs, le conseil en a aussi profité pour modifier la Politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail en y intégrant des dispositions concernant la consommation de cannabis.