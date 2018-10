Les travaux de construction du nouveau bâtiment de l’école primaire Curé-Paquin, située à Saint-Eustache, sont déjà bien entamés pour son ouverture prévue en 2019-2020! Ce nouvel édifice, de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) permettra de répondre davantage aux objectifs fondamentaux : la réussite des élèves.

Rachat de plan



Le plan de l’école est similaire à celui de l’école Horizon-du-Lac située à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une école lumineuse, confortable, évolutive, sécuritaire et durable. L’école bénéficiera d’une nouvelle cour embellie de végétation et de modules de jeux.



Projet certifié LEED et BCZ



Construite selon les exigences environnementales du système de certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), le bâtiment répondra à des critères environnementaux stricts soit l'économie d'énergie et le respect de l'environnement. Aussi, afin de lutter contre les changements climatiques, ce projet fut le seul retenu au Québec pour participer au projet pilote de la nouvelle norme BCZ (Bâtiment à carbone zéro) qui exige de réduire la demande énergétique du bâtiment et de calculer les émissions de CO2 des matériaux utilisés dans la construction.

L’efficacité énergétique des bâtiments permet d’en réduire la facture. Les solutions, toujours plus innovantes, en matière d’isolation, de fenêtres, de systèmes de chauffage et de ventilation apportent de plus en plus d’atouts quant aux économies d’énergie. Maintenant il est aussi possible de réduire ses consommations grâce aux équipements connectés, plus particulière la domotique. Par exemple, lorsque les élèves entrent dans la classe, un détecteur de mouvement actionne le système d'éclairage et l'éteint lorsque les gens quittent le local. Aussi, le système de géothermie permettra une économie non négligeable et un confort hors pair.

Firmes professionnelles



Les firmes professionnelles retenues par le conseil des commissaires sont les suivantes :

Entrepreneur : Construction Socam Ltée.

Architectes : Leclerc associés architectes

Ingénieurs civils : Stantec

Ingénieurs mécanique et électrique : GBi

Architectes paysagistes : Martin Maurice

Ingénieurs en structure : Les Services EXP inc.

À propos de la CSSMI



Novatrice, engagée et performante, la CSSMI offre des services éducatifs de qualité au sein de son vaste réseau d’écoles publiques et de centres de formation. Elle compte 79 établissements situés dans les Basses-Laurentides. Grâce aux 7 000 employés, toutes les énergies sont déployées pour la persévérance et la réussite des 43 000 élèves, jeunes et adultes, et ce, depuis 20 ans. Le bas taux de décrochage scolaire à la CSSMI confirme l’importance des efforts collectifs pour l’élève!