Une foule record à la Matinée des nouveaux résidents de Sainte-Thérèse

Plus d’une centaine de citoyens ont accepté l’invitation de la Ville de Sainte-Thérèse à l’événement annuel La Matinée des nouveaux résidents, qui se déroulait le samedi 20 octobre dernier à la bibliothèque.

Tous les nouveaux résidents ainsi que toute personne désirant en connaître davantage sur leur Ville y étaient conviés. Ainsi, les citoyens ont répondu positivement à l’appel avec une foule qui a plus que doublé cette année!

« La Matinée des nouveaux résidents 2018 et sa foule record nous rappellent à quel point le besoin de bien connaître les services, activités et événements de la Ville est présent au sein de la population. Il va sans dire que cet événement annuel et sa formule actuelle remplissent une mission qui nous a été confirmée par les citoyens! Nous sommes extrêmement fiers qu’autant de gens se soient déplacés!, » a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Une formule renouvelée et appréciée La Matinée s’est tenue pour la première fois à la bibliothèque municipale, afin de permettre aux visiteurs de découvrir ce lieu magnifique et d’obtenir leur Carte citoyen sur place. Différents services de la Ville y étaient représentés et des élus municipaux, partenaires et organismes reconnus étaient également présents pour accueillir et discuter avec les participants, sous une formule salon des exposants. Tous les participants ayant répondu à un court sondage se sont dits satisfaits de leur matinée, faisant de l’édition 2018 une réussite sur toute la ligne!

« Nous avons voulu faire rayonner Sainte-Thérèse et nous avons opté pour le concept des coups de cœur thérésiens pour dresser le portrait du dynamisme et de la beauté de notre Ville. Ainsi, les participants ont eu la chance de repartir avec une carte postale répertoriant les plus grands coups de cœur de leurs concitoyens! Un outil merveilleux de bienvenue pour qu’ils repartent avec l’envie de découvrir les trésors de la ville. D’ailleurs la Matinée des nouveaux résidents s’inscrit dorénavant dans mes coups de cœur en tant que conseillère municipale! », a tenu à souligner madame Johane Michaud, conseillère municipale et mairesse suppléante présente pour l’occasion.