Oppération policière en lien avec l'utilisation du cellulaire

Le 30 octobre dernier entre 9h 00 et 12h 00, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC des Pays-d’en-Haut, en collaboration avec le contrôle routier Québec, ont effectué une opération, en lien avec l’utilisation du cellulaire, à l’intersection de la route 117 et la rue Morin, à Sainte-Adèle.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont remis 28 constats d’infraction dont 15 pour l’utilisation du cellulaire au volant, cinq pour le non-port de la ceinture de sécurité, huit pour diverses infractions et une vérification mécanique.

Du côté de contrôle routier Québec, ils ont remis 23 constats d’infraction dont 10 pour le non-port de la ceinture de sécurité, trois pour l’utilisation du cellulaire au volant, neuf pour diverses infractions, une suspension de permis ainsi que trois vérifications mécaniques.

L’opération a mobilisé six contrôleurs routiers et six policiers de la Sûreté du Québec.

D’autres opérations en matière de sécurité routière sont prévues avec nos différents partenaires au cours des prochaines semaines.