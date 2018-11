Participez à la collecte de jouets annuelle des pompiers de Sainte-Thérèse

Le samedi 17 et le dimanche 18 novembre, l’Association des pompiers de Sainte-Thérèse vous attend, entre 10 h et 17 h, à la caserne de pompiers pour sa collecte de jouets annuelle. Les Thérésiennes et les Thérésiens sont donc invités à se rendre au 200, boulevard Ducharme, pour faire don de jouets qui pourront ensuite trouver d’heureux nouveaux petits propriétaires.

« Cette collecte nous tient grandement à cœur. À l’approche des Fêtes, il peut être plus difficile pour certaines familles de prévoir l’achat de jouets pour leurs enfants. Cette collecte est donc l’occasion idéale de rassembler les citoyens autour de l’entraide et du partage, tout en favorisant la réutilisation des jouets », souligne Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Cette année, tous les dons amassés seront remis à l’organisme Dépanne-TOUT à Sainte- Thérèse qui soutient la communauté depuis plus de 25 ans. Ce dernier vient en aide aux personnes dans le besoin en offrant des articles à prix modique, provenant principalement de dons de particuliers et d’entreprise. Dépanne-TOUT favorise également la réinsertion sociale pour les gens plus démunis ou atteints d’un handicap.

« Nous sommes heureux de collaborer avec cet organisme afin d’offrir des jouets à petit prix aux parents. Nous tenons également à remercier tous les bénévoles qui contribuent directement au succès de cette collecte », indique Stéphane Dufour, chef de division, intervention et projets spéciaux au Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte- Thérèse.

Pour des raisons de santé publique, les jouets en peluche ou tissus, comme les toutous, ne sont pas acceptés.

Des étudiants bénévoles seront sur place pour donner un coup de main aux pompiers de Sainte-Thérèse. Collation gourmande, café et chocolat chaud seront également offerts pour remercier les généreux citoyens.