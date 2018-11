Plaisirs d’hiver dans les Laurentides: les organismes sont invités à soumettre leurs projets

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a mandaté Loisirs Laurentides pour la gestion et la coordination du Programme d’assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR). Ce programme issu du programme Kino-Québec a pour objectif de promouvoir la pratique régulière d’activités physiques, sportives et de plein air, auprès de la population, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.

• Votre organisme a un projet permettant à la population de découvrir le plaisir d’être actif physiquement à l’extérieur en hiver?

• Vous planifiez des activités ou des événements en plein air qui augmentent les occasions de pratique et ce, au plus grand nombre de citoyens?

• Vous souhaitez rendre accessible à la population du matériel de plein air d’hiver durable, en bon état et sécuritaire?

Loisirs Laurentides vous invite à soumettre votre projet dans le cadre de ce programme.

La date limite pour déposer un projet est le vendredi 23 novembre, midi.

Les projets devront être réalisés entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2019.

À noter que les activités de cueillette, de chasse et de pêche ne sont pas admissibles à ce programme. D’autres modalités s’appliquent.

Pour plus d’informations quant au programme et afin d’obtenir le formulaire de demande d’aide financière, veuillez contacter Stéphanie Bastien au 450-504-6080 ou via [email protected]