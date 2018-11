Nouveau radar météorologique installé à Blainville

Le député fédéral de la circonscription Thérèse-De Blainville, Ramez Ayoub, se réjouit de l’annonce de la ministre canadienne de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, concernant l’installation d’un nouveau radar météorologique à Blainville.

« Je suis ravi que le 1er radar au Québec et le 2e au Canada à être remplacé dans une série de 20 d’ici 2023, le soit à Blainville. Ce dernier mis en service le 1er octobre dernier se trouve sur un site appartenant à Transports Canada. Grâce à ce radar, les veilles et les avertissements météorologiques seront beaucoup plus précis et permettront aux citoyens et à leur famille de prendre rapidement les mesures appropriées pour tout ce qui découle de l’annonce d’une intempérie à venir, notamment dans l’organisation de la sécurité sur les routes, du déneigement, des aéroports et des fermetures d’école » souligne le député fédéral Ramez Ayoub.

Il s’agit d’un investissement de 95 millions de dollars qui s’inscrit dans les priorités et la vision du gouvernement du Canada sur la protection de l’environnement et l’adaptation aux effets des changements climatiques. Ce nouveau radar météorologique de pointe, qui remplace celui de l’Université McGill, d’une ancienne technologie, est plus puissant et permettra aux personnes de la région métropolitaine de Montréal de bénéficier d’avertissements météorologiques d’une plus grande précision.

« Avec les changements climatiques, nous allons connaître de plus en plus d’événements climatiques extrêmes ou inhabituels, d’où l’importance d’investir dans l’équipement de pointe », rappelle le député Ramez Ayoub.

Dotés d’une technologie ultramoderne, les nouveaux radars communiqueront des mises à jour plus fréquentes et disposeront d’une plus grande portée de détection de temps violent.