La Grande illumination du Village de Sainte- Thérèse aura lieu le 23 novembre

Dès 18 h le vendredi 23 novembre prochain, tous les citoyens ont rendez-vous à la Place du Village (6, rue de l’Église) pour festoyer en famille et entre amis lors de la mémorable soirée de la Grande illumination du Village de Sainte- Thérèse!

Venez vivre le bonheur d’une soirée au grand air, sous un ciel étoilé, et laissez-vous éblouir par une illumination magique et des feux d’artifice uniques dans la région! Joignez-vous à nous pour ce moment unique où l’effervescence de la foule est contagieuse et donne lieu à une ambiance survoltée et pétillante.

Grande nouveauté cette année, l’arrivée du père Noël sera plus spectaculaire que jamais et en mettra plein la vue à toute la famille! Le DJ Christian Alary promet une prestation enflammée qui fera assurément bouger la foule, alors que chocolat chaud et autres surprises seront également au rendez-vous.

« Cet événement grandiose est une belle occasion de se rassembler et de profiter d’une belle soirée à l’extérieur! C’est aussi le moment de marquer l’arrivée du temps des Fêtes et toute la magie qui s’y rattache! Alors, le 23 novembre, je vous dis : petits et grands, habillez-vous chaudement, venez faire la fête et admirer le cœur de notre beau Village s’illuminer et briller de mille feux! », déclare la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Une programmation festive

Rappelons que cet événement est le premier des festivités de Noël qui auront lieu du 29 novembre au 16 décembre au Village de Sainte-Thérèse. Restez à l’affût, le dévoilement officiel aura lieu le 8 novembre prochain!

La programmation complète sera en ligne dès le 9 novembre au www.sainte-therese.ca. Suivez également la page Facebook de la Ville pour ne rien manquer!