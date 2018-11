Le Village de Noël de Sainte-Thérèse: plus de 70 exposants pour des trouvailles 100% locales

Du 29 novembre au 16 décembre, c’est le temps de profiter de la féérie du temps des Fêtes et de faire des trouvailles 100 % locales au Village de Noël de Sainte-Thérèse. Avec plus de 70 exposants réunis au Marché gourmand et à la Maison des métiers d’art, Sainte-Thérèse présente un des plus gros Village de Noël de la couronne Nord de Montréal.

Cette année, la Ville a fait le choix de simplifier l’appellation de l’événement et d’en unifier l’image de marque afin de le mener vers une transition naturelle qui permet de l’ancrer et de faire rayonner sa vraie nature. C’est aujourd’hui, lors du lancement officiel, que la Ville a dévoilé le nouveau visuel ainsi que la programmation de l’événement.

« Anciennement appelé Le Village devient Maboule, l’événement prend cette année une tournure qui permet de mettre la lumière sur son envergure réelle. Certains connaissent bien la Maison des métiers d’art qui existe depuis près de 28 ans, alors que d’autres visitent chaque année le Marché de Noël. Bref, l’événement du temps des Fêtes à Sainte-Thérèse est quand même bien connu du public, même si visité en vase clos. Il demeure un secret trop bien gardé, mais avec cette nouvelle appellation, nous dévoilons tout! », explique la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Ainsi, le Village de Noël de Sainte-Thérèse présente toujours deux volets, celui extérieur avec les traditionnelles maisonnettes qui est un marché gourmand à la Place du Village, et celui intérieur, à la Maison Lachaîne, qui présente la Maison des métiers d’art.

Le volet gourmand extérieur permet une belle balade au grand air sur la féérique Place du Village, à travers les jolies maisonnettes de bois, pour sentir de délicieuses odeurs de chocolats chauds et autres gourmandises du temps des Fêtes. Et les visiteurs profitent également de la belle chaleur de la Maison des métiers d’art pour y dénicher de magnifiques créations d’artisans locaux.

« Un tel nombre d’exposants reste très impressionnant pour un village de Noël. Nous sommes très fiers de contribuer à faire découvrir les artisans et artistes locaux, leur savoir- faire, leurs produits et leurs créations! Quoi de plus valorisant que de partager toute la richesse de ces produits de chez soi, tant sur la table que dans les cadeaux. C’est l’occasion parfaite pour s’offrir un temps des Fêtes 100 % local!, » ajoute Anne-Marie Larochelle, chef de division arts, culture et patrimoine à la Ville de Sainte-Thérèse.

Programmation du Village de Noël 2018

La Maison des métiers d’art Maison Lachaîne

37, rue Blainville Ouest

Les jeudis et vendredis, de 11 h à 20 h

Les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h

Les dimanches tout en piano: ambiance musicale de 14 h à 16 h

Le Marché gourmand Place du Village

6, rue de l’Église

Les jeudis et vendredis, de 16 h à 20 h

Les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h

Les jeudis lumineux |17 h | 18 h | 19 h

Petits et grands seront fascinés par des prestations hautes en lumières données par des artistes talentueux et colorés.

Contes et légendes autour du feu

Les jeudis et vendredis 17 h 30 | 18 h 30 | 19 h 30

Profitez de la chaleur des feux extérieurs et laissez-vous bercer par les récits de captivants conteurs.

Les samedis en famille

Dès 12 h, venez rencontrer le père Noël et profiter d’une ambiance magique: animateurs ambulants, miniferme, tours de carriole et autres activités amusantes.

Les dimanches à capella

Dès 13 h 30, des ensembles vocaux à capella vous offriront de magnifiques pauses musicales pour le bonheur de tous.

Tous les renseignements entourant Le Village de Noël 2018 sont disponibles au www.sainte- therese.ca. Suivez la page Facebook de la Ville de Sainte-Thérèse pour rester à l’affût!