Le Collège Lionel-Groulx récipiendaire du prix Art-Éducation

Le projet soumis fait la promotion d'expositions d’art contemporain qui valorisent l’échange culturel entre le cégep, la communauté laurentienne et la création en arts visuels, ce qui permet, du même élan, de sensibiliser l’ensemble des citoyens à cette forme d’art. À la fois atelier et espace d’exposition, ce lieu favorise le rayonnement d’un des créneaux d’excellence du Collège, tout en promouvant des réalisations d’artistes reconnus. Le prix décerné met en lumière l'énergie et la créativité qui fait vibrer le Collège Lionel-Groulx jour après jour. « Quelle fierté pour notre communauté que d'être récompensée pour ce projet pédagogique et rassembleur, souligne Philippe Nasr, directeur des études au Collège Lionel-Groulx. Cet honneur témoigne de l’importance que revêtent la culture et les arts, en général, et les arts visuels, en particulier, pour notre institution et pour la région. » Le prix a été remis par le Conseil de la culture des Laurentides (CCL), en partenariat avec les Caisses Desjardins des Laurentides, lors des 29es Grands Prix de la culture des Laurentides, le 7 novembre dernier à Saint-Jérôme. Cette année, le milieu des arts visuels, des métiers d’art et des arts médiatiques était à l’honneur. De nombreux artistes, représentants du milieu, élus et dignitaires s’étaient rassemblés et plus de 10 000 $ en prix et en bourses ont été remis.