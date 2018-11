La Fondation Adapte-Toit offre un soutien financier à un homme paralysé

La Fondation Adapte-Toit est heureuse de vous annoncer qu’elle officialisera ce lundi 12 novembre, la remise d’un chèque de 6 364,47 $ à M. Sylvain Payette, un résident de Boisbriand devenu paraplégique suite à un accident de motoneige survenu en 1995. Cette aide lui permettra un gain supplémentaire d’autonomie et en plus d’améliorer sa qualité de vie quotidienne.

Un besoin essentiel

À l’âge de 30 ans, Sylvain Payette, perd l’usage de ses jambes dans un accident de motoneige. Dès lors, sa vie bascule et il doit apprendre à s’adapter face aux défis qui surviennent dans son environnement. Le domicile de sa maman, dans lequel il vit actuellement à ses côtés, ainsi que son frère, sa sœur et le compagnon de cette dernière, n’est pas adapté à sa condition. Vu le coût très élevé des adaptations nécessaires et du soutien insuffisant du programme PAD, offert par le gouvernement, M. Payette s’est adressé à la Fondation Adapte-Toit. Un chèque de 6 364,47 $ lui sera donc remis afin de couvrir les ajustements essentiels à son autonomie tels que l’installation d’une plaque élévatrice pour permettre l’accès à son domicile et l’adaptation de la salle de bain, avec une douche sans seuil, afin de répondre à ses besoins existentiels.

Venir en aide aux personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière



La Traversée Le courage d’avancer qui a eue lieu l’été dernier, du 15 août au 7 septembre 2017, a permis d’amasser plus de 260 000$ en dons et commandites, dont près de 160 000$ en argent afin de soutenir la cause de la lésion de la moelle épinière. Plus de 2 000 Québécois subissent une lésion médullaire et sont paralysés chaque année en raison d’accidents ou de maladies. La Fondation Adapte-Toit, active depuis maintenant 3 ans, aide les victimes d’une lésion de la moelle épinière dans l’aménagement accessible et adapté de leur environnement et leur facilite l’accès à des services d'aide à domicile.

« J’ai la chance de bénéficier de soins à domicile, d’être entouré de gens extraordinaires et de vivre dans une maison adaptée à ma condition, ce qui n’est toutefois pas le cas de la majorité des lésés médullaires » explique Julien Racicot, le directeur et fondateur de la fondation.