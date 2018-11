Exo accroît sa présence et optimise ses opérations dans la couronne nord

Exo a inauguré le 5 novembre 2018 un nouveau Centre de contrôle pour la couronne nord (CCCN) afin d’optimiser les opérations et la communication du service autobus sur le territoire de la couronne nord. Plus précisément, le CCCN situé à Sainte-Thérèse a permis d’établir un nouveau processus de communication opérationnelle avec la clientèle et d’améliorer la gestion des perturbations sur le réseau d’autobus.

Avec ce centre, exo accroît sa présence et son agilité opérationnelle sur le terrain, en plus de favoriser une plus grande proximité avec la clientèle en privilégiant l’embauche de gens de la région. Enfin, le CCCN collabore avec le Centre d’opérations et de surveillance d’exo pour soutenir les opérations trains afin de déployer rapidement des transports alternatifs lorsque nécessaire.

« La décentralisation des centres de contrôles pour les services d’autobus permet à exo d’être encore plus près des opérations sur le terrain et d’informer plus rapidement la clientèle sur l’état du service. Avec plus de 600 autobus en service en période de pointe et plus de 100 000 km parcourus quotidiennement sur le territoire de la grande région métropolitaine, il s’agit d’un gain en efficacité significatif pour l’usager et pour nos partenaires sur le terrain », a déclaré Sylvain Yelle, le directeur général d’exo.

Le rôle du CCCN consiste à :

• informer la clientèle en temps réel en cas de perturbations sur le réseau autobus;

• gérer les entraves et les détours avec les partenaires sur le terrain;

• informer le Centre d’opérations et de surveillance d’exo à Montréal et l’appuyer dans la gestion des urgences;

• demander l’intervention de patrouilleurs lorsque requis.

Un Centre de contrôle pour la couronne sud (CCCS) a également été inauguré le 5 novembre 2018 à McMasterville.