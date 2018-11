L’unité de réadaptation fonctionnelle intensive de Sainte-Agathe-des-Monts sera maintenue

L’unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) de Sainte-Agathe-des-Monts sera maintenue en fonction. C’est la décision qu’a prise la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides après avoir tenu une réflexion à cet égard au cours des derniers mois.

Six lits de réadaptation fonctionnelle intensive sont effectivement implantés au sein du Pavillon Philippe- Lapointe de Sainte-Agathe-des-Monts. Ils permettent d’y accueillir des personnes nécessitant une réadaptation physique intensive à la suite d’un accident ou d’une problématique de santé.

Une occasion de concentrer ces lits sous un seul et même toit à Saint-Jérôme s’est manifestée au cours des derniers mois, ce que la direction du CISSS des Laurentides a considéré. « L’avantage de regrouper tous les lits de réadaptation fonctionnelle intensive des Laurentides au même endroit et de créer ainsi une unité régionale dotée d’une expertise regroupée représentait une option très intéressante. Cependant, après analyse du projet et consultation du milieu, il nous est apparu plus opportun de maintenir ces six lits dans le secteur de Sainte-Agathe-des-Monts », indique le président-directeur général du CISSS des Laurentides, M. Jean-François Foisy.

Une unité de réadaptation fonctionnelle intensive de 30 lits ouvrira néanmoins ses portes à Saint-Jérôme au cours des prochaines semaines au sein du bâtiment anciennement occupé par le Centre d’hébergement en soins de longue durée Youville. Cette nouvelle unité accueillera les 25 lits de réadaptation fonctionnelle intensive qui étaient situés à Lachute jusqu’à dernièrement, mais qui ont dû être relocalisés en raison de difficultés importantes de recrutement médical dans ce secteur. Ce réaménagement permettra également d’ajouter 5 nouveaux lits afin de répondre aux besoins croissants de la population des Laurentides. Ainsi, l’URFI de Sainte-Agathe-des-Monts et de Saint-Jérôme travailleront de pair et seront appelées à collaborer.