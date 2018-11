Le CISSS des Laurentides et la CSN concluent l’entente sur les dispositions locales de la convention collective

Le lundi 12 novembre dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a procédé à la ratification officielle de l’entente sur les dispositions locales de la convention collective avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux – CSN (STTLSSS-CSN) représentant des catégories 2 et 3 du personnel. En effet, l’entente de principe soumise à l’assemblée générale syndicale a reçu l’aval de 97 % des membres présents.

Par ce soutien massif, les quelque 6 350 employés représentés par le STTLSSS-CSN reconnaissent les efforts déployés par les représentants syndicaux et l’établissement qui ont convenu de dispositions améliorant les conditions de travail des employés tout en favorisant la dispensation de soins et de services de qualité à la population. Rappelons que le STTLSSS-CSN représente le personnel paratechnique, services auxiliaires et de métiers, ainsi que le personnel de bureau, techniciens et professionnels de l’administration.

Dans le cadre de l’entente négociée, les parties ont notamment convenu d’une notion de service et de port d’attache qui a su concilier les besoins de l’employeur pour une plus grande mobilité des équipes et la définition d’un territoire de desserte qui convient aux membres du personnel. La création de plusieurs postes en autosuffisance est également un gain tant pour les employés qui y trouvent une meilleure stabilité d’emploi, que pour l’établissement qui vient ainsi sécuriser une offre de service de qualité pour les usagers des 80 installations du CISSS des Laurentides.

« Le CISSS des Laurentides, avec ses quelque 14 000 employés, est de loin le plus grand employeur de la région. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une organisation syndicale comme le STTLSSS- CSN qui travaille en partenariat et qui a à cœur tant la qualité des services à la population que le mieux- être de ses membres », lance M. Jean-François Foisy, président-directeur général du CISSS des Laurentides.

« Que 97 % de nos membres s’expriment en faveur de l’entente démontre que nous avons, nous aussi, atteint des objectifs très importants, exprime M. Dominic Presseault, président de la STTLSSS-CSN. C’est une excellente nouvelle non seulement pour les instances et les personnes concernées, mais ce l'est aussi pour la qualité des soins et services à la population. »