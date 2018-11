Excès de légionellose dans le secteur de la MRC Deux-Montagnes

La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides demande aux propriétaires d’immeubles possédant une tour de refroidissement à l’eau (TRE) non inscrite au registre de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) de bien vouloir se conformer à leurs obligations de s’y enregistrer.

En date du 19 octobre dernier, un total de vingt cas de légionellose ont été observés dans la région depuis le 17 juillet, dont une concentration de dix cas dans un secteur de la MRC Deux-Montagnes. Au cours des quatre dernières semaines, six cas additionnels ont été déclarés dans la région. Deux de ces cas sont survenus dans le secteur de Deux-Montagnes. Le dernier cas, déclaré en date du 16 novembre, pourrait laisser croire à la persistance d’une source de contamination extérieure.

Interventions réalisées

Le 17 octobre, la Direction de la santé publique a débuté une enquête dans le but d’identifier une source de contamination dans l’environnement pouvant être à l’origine des cas déclarés. Une analyse des tours de refroidissement à l’eau figurant au registre du Régie du bâtiment du Québec a été effectuée. De plus, la Direction de santé publique a mobilisé plusieurs partenaires, dont quatre municipalités de la MRC Deux- Montagnes, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec afin d’identifier une source de contamination potentielle. Pour le moment, aucune source de contamination n’a pu être identifiée.

Appel aux propriétaires d’immeubles possédant une tour de refroidissement à l’eau

Dans ce genre de situation, il arrive que la source de contamination ne soit pas identifiée. Cependant, compte tenu de la déclaration du dernier cas, la Direction de santé publique poursuit ses recherches afin d’identifier une source qui pourrait être passée inaperçue, tel qu’une TRE non enregistrée au RBQ et pour laquelle des recherches de légionellose n’auraient pu être effectuées comme prévu au règlement.

Si vous êtes propriétaire d’un immeuble qui possède un système de climatisation avec une tour de refroidissement à l’eau non inscrite à la RBQ, vous devez :

• Remplir le formulaire de transmission de renseignements pour une installation de tours à refroidissement à l’eau au : https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Formulaires/francais/transmission- renseignements-tours-refroidissisement.pdf

• Contactez dans les plus brefs délais la Direction de santé publique au 450 432-8735.

Rappel à la population

La Direction de santé publique souhaite rappeler à la population de la région qui présente des symptômes compatibles avec une légionellose, particulièrement en présence de facteurs de risque, de consulter Info-Santé en composant le 811 ou un professionnel de santé sans délai. Pour plus d’information sur la légionellose et les symptômes, visitez le Portail santé mieux-être du Gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/legionellose/.