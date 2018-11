Prix Information pour le comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides qu’il tient à féliciter le comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes pour le prix d’excellence remporté le 18 octobre dernier lors du 9e congrès annuel du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) qui a eu lieu à l’Hôtel Le Concorde à Québec.

Le comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes a reçu le prestigieux prix dans la catégorie Information (pour les comités ayant un budget annuel de moins de 25 000$). Parmi les 24 finalistes, celui-ci s’est distingué aux yeux du jury par son initiative de créer un dessin animé de trois minutes présentant les 12 droits des usagers. Pour la réalisation du projet, le comité des usagers a fait appel au réputé bédéiste québécois Tristan Demers, à titre de dessinateur.

Le dessin animé sera diffusé sur les écrans de télévision en circuit fermé des installations du territoire du Lac-des-Deux-Montagnes et rendu disponible sur le site Internet du CISSS des Laurentides. Celui-ci permettra aux usagers de mieux connaître leurs droits et les incitera à s’en prévaloir lorsqu’ils recevront des soins et des services.

« Nous sommes ravis du travail réalisé par le comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes qui a su élaborer des outils adaptés à sa clientèle, tout en étant créatif et original dans sa façon de renseigner les usagers de leurs droits et leurs obligations », s’est réjoui le président-directeur général du CISSS des Laurentides, M. Jean-François Foisy.

Il s’agit là d’un deuxième prix remporté par le comité des usagers en autant d’années. L’an dernier, celui-ci avait remporté le prestigieux prix de la catégorie Défense des droits pour la réalisation d’un sondage sur le degré de satisfaction des usagers des services de soutien à domicile et la mise sur pied d’une table de vigilance faisant suite à cette démarche d’évaluation.

Le RPCU décerne les Prix RPCU de l’Excellence chaque année, rendant ainsi hommage au travail accompli par les comités des usagers et de résidents pour améliorer la qualité des services offerts aux usagers du réseau et le respect de leurs droits.