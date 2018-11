Entrepreneuriat : les clés pour vous lancer en toute sécurité

Pendant longtemps, vous avez eu un emploi typique, avec un horaire typiquement inflexible et une structure guindée ne vous permettant pas de vous épanouir complètement. L’idée de vous lancer en affaires vous titille depuis un bon moment, mais vous ne savez pas par où commencer et l’inconnu vous effraie. À l’aide des conseils suivants, vous serez sur la bonne voie afin de vous établir comme entrepreneur, en toute sécurité.

Avant de démarrer son entreprise

Avant tout, bien que l’idée de devenir son propre patron peut être attrayante, elle vient aussi avec son lot de responsabilités. Vous devez donc vous assurer d’être fait pour le métier. Voyez si votre expérience, votre attitude, vos buts et votre mode de vie vont de pair avec votre désir de lancer une entreprise. Plusieurs auto-évaluations en ligne sont offertes afin de pouvoir établir si ce métier vous convient.

Évidemment, l’étape suivante est l’évaluation de vos finances. Vous devez évaluer le montant que vous êtes prêt à risquer ainsi que le revenu minimum nécessaire à répondre à vos obligations actuelles et pour vivre convenablement. Au même moment, il vous faudra faire le calcul de vos capitaux propres, c'est-à-dire ce que vous possédez moins ce que vous devez.

Finalement, il est nécessaire de prendre conscience de tous les risques d’échec possibles afin d’établir des stratégies limitant ceux-ci. Les risques peuvent varier entre votre manque d’expérience, la mise en vente d’un mauvais produit, un mauvais « timing », le manque d’argent, une mauvaise politique de prix, etc.

Afin de limiter les risques d’échec concernant la mise en vente de vos produits, il est conseillé de procéder à une étude de marché. Vous devez absolument prendre le pouls de votre clientèle, suite à l’utilisation de vos produits. Repérez les entreprises concurrentes et prenez le temps de voir quels facteurs contribuent à leur succès. Assurez-vous d’avoir les compétences nécessaires pour gérer les différents aspects d’une entreprise. Au besoin, suivez des formations sur la gestion de personnel, la tenue de livres, le marketing, etc. Pour d’autres points plus complexes comme les finances, vous pourrez faire appel à des professionnels. Par exemple, à un fiscaliste pour faire vos impôts.

Finances et impôts

Faire une déclaration d’impôt comme particulier et faire une déclaration d’impôts comme entreprise sont deux choses complètement différentes. Afin de ne pas vous fourvoyer dans les divers éléments à déclarer et afin d’optimiser votre planification financière, les services d’un fiscaliste seront une aide précieuse. De plus, pour les entreprises encore jeunes, il ne s’agit pas d’une dépense superflue de faire faire son rapport premier rapport d’impôts professionnellement afin d’avoir le portrait juste de la situation financière de votre entreprise. Lorsque vous faites affaire avec un fiscaliste au Québec, vous êtes certains de payer le montant d’impôt nécessaire et pas un cent de plus. Aussi, comme les fiscalistes sont des professionnels des impôts, aucune situation de changement, d’ouverture de nouvelle succursale ou de chiffre d’affaires explosif ne saura être une grande difficulté pour eux.