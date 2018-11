Mme la commissaire, Isabelle Auger, lance un appel à l’aide pour les écoles primaires de St-Lin-Laurentides. Le Club des petits déjeuner a besoin de vous maintenant, partage Mme Auger.

En effet, dans le cas de l’école l’Oiseau Bleu, situé au cœur du village, le besoin de bénévoles est urgent pour répondre à la demande. Bien plus qu’un programme de déjeuner, l’approche du Club des petits déjeuners repose sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités des enfants.

Mme Auger a déclaré : << Alexandra et moi sommes allées aider au service du Club des petits déjeuner de l'école L'Oiseau Bleu, mardi matin dernier. Nous avons partagé un beau moment avec les enfants ainsi qu'avec les bénévoles du Club des petits déjeuner. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour vous informer que le Club est toujours à la recherche de gens pour aider. Si vous avez un matin de disponible, contactez Josée Prudhomme au 1 888 442-1217 poste 3368 >>.

À propos du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners s’engage depuis 20 ans à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Celui-ci s’associe aux communautés et aux organismes régionaux pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux.