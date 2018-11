EXO offre la gratuité pour la période des Fêtes

À l’occasion de la période des Fêtes, exo a le plaisir d’annoncer que l’accès à l’ensemble de ses services de trains, d’autobus et de transport adapté sera gratuit les 24, 25 et 31 décembre 2018, ainsi que le 1er janvier 2019.

« Exo tient à remercier encore cette année ses fidèles usagers, qui réalisent près de 45 millions de déplacements par année sur tout le réseau, par un accès gratuit à ses services pendant quatre jours pour Noël et le jour de l’An. Le temps des Fêtes est l’occasion de se retrouver en famille et entre amis, et exo est heureux de contribuer à la poursuite de cette tradition en facilitant les déplacements des citoyens de la région métropolitaine », a déclaré le directeur général d’exo, M. Sylvain Yelle.

Cette gratuité des services exo est offerte par l’Autorité régionale de transport métropolitain, responsable de la planification, du financement et de la tarification des services de transport collectif dans la région métropolitaine.

Horaires du temps des Fêtes

Exo informe les usagers de ses réseaux de trains de banlieue, de transport régulier par autobus et de transport adapté que des horaires spéciaux seront en vigueur les 25 et 26 décembre 2018, ainsi que le 1er et le 2 janvier 2019.

Exceptionnellement, la ligne de trains exo6 Deux-Montagnes, qui n’est plus exploitée les fins de semaine et lors des jours fériés en raison des travaux du Réseau express métropolitain (REM), sera en service selon un horaire spécial pour cette période.

Veuillez noter que certaines lignes d’autobus et les lignes de trains exo2 Saint-Jérôme et exo1 Vaudreuil- Hudson seront en service selon les horaires normalement en vigueur les fins de semaine et les jours fériés.

Les lignes de trains exo4 Candiac, exo5 Mascouche et exo3 Mont-Saint-Hilaire, qui sont fermées les fins de semaine, ne seront pas en service.

L’horaire et les modalités spécifiques pour chacun de ces réseaux sont accessibles à exo.quebec/horaires- jours-feries.