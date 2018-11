12 jours d'action : les femmes violentées manquent de services au Québec!

Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences envers les femmes, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) lance une campagne de sensibilisation soulignant le manque de services pour les femmes violentées.



Douze vignettes dévoileront le témoignage de femmes ayant vécu de multiples formes de violences. « Mon fils est mon agresseur », « ma famille ne voyait pas la violence que je subissais », « mes nuits étaient hantées par des cauchemars incessants » … Autant de vécus reflétant la réalité de milliers de femmes et d’enfants au Québec, qui encore aujourd’hui se trouvent confrontés à des manques de services effroyables.



Si les vécus de ces femmes diffèrent, elles ont un point en commun : l’impact positif des maisons d’hébergement dans leur parcours. Il est important, en ces 12 jours d’action, de souligner le nécessaire travail réalisé par les maisons d’hébergement à travers l’ensemble de la province. Elles sont les actrices essentielles de la sécurité et de la dignité des femmes.



Pourtant, les maisons ne cessent de tirer la sonnette d’alarme. Elles font ce qu’elles peuvent avec les moyens octroyés. Elles peinent toutefois à remplir leur mission, faute de financement adéquat.



« De Montréal à Québec, de Chibougamau à Gaspé, de Sherbrooke à Gatineau, toutes dénoncent une même réalité : les maisons débordent et ne peuvent plus répondre à la demande » affirme Manon Monastesse, directrice de la FMHF. Rappelons que les maisons membres de la FMHF refusent entre 6000 et 10 000 demandes d’hébergement chaque année, faute de places disponibles au moment de l’appel.



« Chaque refus est crève-cœur. On fait tout ce qu’on peut pour aider ces femmes qui nous appellent ou cognent directement à notre porte. » confie Mme Sylvie Bourque, présidente de la FMHF.



En ces 12 jours d’action, rappelons au nouveau gouvernement l’importance des besoins! Pour éradiquer la violence envers les femmes, il faut de la volonté politique qui se traduise en investissement. Il est essentiel que le financement à la mission globale soit récurrent et à la hauteur des besoins des femmes.



Ces vignettes sont un appel à la société toute entière à s’engager et lutter, tous ensemble, contre les violences envers les femmes.



À propos de la FMHF



La Fédération représente 36 maisons d’hébergement dans l’ensemble du Québec. Ces maisons accueillent chaque année près de 3 000 femmes et leurs 1 500 enfants, victimes de violence conjugale, familiale, d’agressions et d’exploitation sexuelles, de traite, de violences basées sur l’honneur, etc. Elles doivent refuser entre 6 000 et 10 000 demandes d’hébergement annuellement, faute de place disponible au moment de l’appel.