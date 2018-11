La Ville de Lorraine rend hommage à 24 Lorrains

Le 26 novembre dernier, le conseil municipal de la ville de Lorraine a rendu hommage à 24 Lorrains s’étant démarqués dans les domaines du sport et de la culture. Lors cette soirée de reconnaissance, des bourses totalisant 9 750 $ ont été remises en guise d’appui à ces lorraines et lorrains qui représentent fièrement leur ville sur la scène nationale et internationale.

Voici les Lorrains récipiendaires d’une bourse : Louise Atkinson Clark (triathlon), Camille Audelin-Dubé (patinage artistique), Jo-Daniel Cegliastro (basketball), Camille et Esther Chabot (danse hip-hop), Florence Dargis (patinage artistique), Gabrielle Deslauriers (gymnastique), Laurie-Ann Desormes (athlétisme), Mickaël Germain (tennis), Elizabeth Ferry (ski alpin), Daniel Fournier (golf, long drive), Laurent Gervais (cyclisme), Sara Giard (gymnastique), Nico Greer (lacrosse en champ), Ève Lanthier (musique, clarinette), Catherine et Sarah Melnyczok (danse hip hop), Simon Montpetit (natation), Marine Pouliot (patinage artistique), Léo Richard (échecs), Simon-Olivier Roy (ski alpin), Caroline Séguin (powerchair soccer), Mylaa Simon-Desloges (vélo de montagne) et Édouard Therriault (ski acrobatique, slopestyle).

« Nous avons reçu 24 demandes de bourses cette année, un nombre record ! Je trouve que c’est très encourageant de voir autant de citoyens, certains tout jeunes, d’autres plus expérimentés, se démarquer dans des domaines sportifs et culturels si variés. L’excellence se retrouve dans tous les domaines et les membres du conseil sont fiers de souligner le courage, la détermination et la discipline de ces Lorrains d’exception », a félicité le maire Jean Comtois.

Toute demande de bourse doit être acheminée au Service des loisirs et de la culture entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année en cours. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.ville.lorraine.qc.ca ou communiquez avec le Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275.