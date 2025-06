Itinérance dans les Laurentides : Plus de 200 partenaires réunis

Le 16 mai dernier s’est déroulée la 3e édition de la Journée de mobilisation des connaissances en itinérance dans les Laurentides. Cette journée de mobilisation et de réflexion est organisée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, en collaboration avec l’Université du Québec en Outaouais, l’organisme Le Café Parenthèse et l’organisme le Trait d’union jeunesse et s’est déroulée sous le thème « Agir ensemble devant l’itinérance ».

Ayant réuni plus de 200 partenaires de la communauté, issus du milieu de la recherche, du milieu communautaire, du réseau de la santé et du secteur public, la journée a permis d’aborder les enjeux complexes et sensibles liés à l’itinérance dans notre région, en plus d‘inspirer des actions porteuses de sens. Ce sont, notamment, les particularités des femmes et des aînés en situation d’itinérance qui ont été discutées. Un atelier sur les rôles et responsabilités de chacun a clôturé de façon judicieuse la journée de mobilisation.

Monsieur Benoît Major, président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides, réitère l’importance d’unir nos forces dans la lutte au phénomène : « Cette journée de mobilisation est la preuve que l’itinérance est au cœur des priorités de l’ensemble des acteurs de la communauté des Laurentides. C’est ensemble que nous pouvons faire face à cet enjeu collectif important. Je salue l’engagement de tous les participants et partenaires impliqués, non seulement dans cette journée, mais au quotidien dans la lutte au phénomène. Je suis fier que le CISSS des Laurentides participe avec détermination à la lutte à l’itinérance ».

Pour en apprendre plus sur les actions en place pour lutter contre l’itinérance et les ressources disponibles dans les Laurentides, consultez la section Itinérance du santelaurentides.gouv.qc.ca.