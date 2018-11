La Fondation André-Bourdeau amasse 82 250$ pour aider les jeunes de la région

Près de 300 personnes étaient réunies à Saint-Jérôme le 9 novembre dernier dans le but de soutenir la Fondation André-Boudreau. La soirée haute en couleur a permis d’amasser 82 250$ afin de venir en aide aux jeunes de la région, aux prises avec des problématiques de dépendances de toutes sortes.

« Dans le contexte de légalisation du cannabis et de l’accroissement et de la proximité des plateformes numériques et de jeux en ligne, nous sommes touchés de voir la communauté laurentienne prendre au sérieux les problématiques vécues par plusieurs de nos jeunes. Nous souhaitons du fond du cœur, remercier les partenaires, commanditaires et convives qui ont tous contribué indirectement à mettre fin à la détresse d’un jeune », a souligné Nadia Dahman, présidente de la Fondation.

Cette année, les deux coprésidents d’honneur de cette campagne, Madame Valérie Lagrange et son fils, Gabriel Lagrange, de la firme Sicola de Mirabel, ont investi efforts et temps afin de contribuer à faire de cette soirée une véritable réussite.

L’équipe de la Fondation André-Boudreau et le directeur général, monsieur Éric Jutras, entreprendront une série d’actions cette année pour, d’une part, répondre à la mission de la Fondation et d’autre part, solidifier et multiplier les partenariats avec les différentes communautés de la région des Laurentides.

À propos de la Fondation André-Boudreau

La Fondation André-Boudreau a pour mission de venir en aide aux jeunes aux prises avec des problèmes de dépendance dans la région des Laurentides, de promouvoir, diffuser et supporter tout projet et initiative susceptibles d’apporter une valeur ajoutée aux programmes de prévention et de traitement aux jeunes ayant des problèmes reliés à l’alcool, aux drogues, aux médicaments pris sans ordonnance et au jeu chez les jeunes de 12 à 17 ans des Laurentides.

La Fondation André-Boudreau a été mise sur pied pour soutenir le développement du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, responsable de l’offre de services régionale en matière d’abus et de dépendance chez les jeunes. En procurant à notre partenaire, via certaines activités complémentaires, les outils nécessaires à un meilleur engagement des jeunes dans leur traitement, nous contribuons à Bâtir l’avenir et Créer l’espoir.