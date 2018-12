Les Sommets honorent ses moniteurs d'exceptions

Les Sommets a honoré ses passionnés de l’enseignement lors de la rencontre officielle des moniteurs en octobre dernier au Sommet Saint-Sauveur. Lors de cette occasion, les Prix Georges Dufour et Suzanne Bergeron furent remis; le premier prix pour la catégorie Bâtisseur et un second pour la catégorie Relève.



Le prix Bâtisseur : l’inébranlable



Reconnaissant la longévité d’un moniteur, la passion qu’il ou elle a su transmettre à des milliers de jeunes au fil des ans et son amour pour le ski, le Prix Georges Dufour & Suzanne Bergeron Bâtisseur a été remis cette année à Richard Bélair, de l’École de glisse du Sommet Gabriel . Depuis près de 40 ans déjà, Richard se démarque par sa persévérance inébranlable. Que ce soit pour l’obtention de sa certification niveau 4, la création de vidéos d’enseignement ou pour l’organisation d’un carnaval de ski; aucun défi ne lui résiste. Créatif, authentique, humble et passionné par son sport, on reconnait surtout Richard par son sourire accueillant, tant apprécié par ses collègues et tous les apprentis skieurs à qui il a enseignés. Même après toutes ces années sur les pistes, son amour du ski teinte encore son quotidien. D’ailleurs, une rumeur court même à l’effet qu’il débuterait sa préparation du carnaval de l’École de glisse 1 an à l’avance !



Le prix Relève : un doublé féminin



Cette année, le choix du prix relève les Sommets 2017-2018 fût remis à deux monitrices d’exception : Amélia Bernard et Stéphanie Desrochers , toute deux de l’École de glisse du Sommet Morin Heights . Ces deux amies ont d’ailleurs grandies sur les pistes. Ensemble, elles ont évoluées par le programme de pré-moniteur avant de devenir monitrices de ski. Depuis maintenant 9 ans, elles occupent maintenant le poste de superviseure tous les week-ends à l’école de glisse. Ainsi, durant leurs études secondaires, collégiales et universitaires, elles ont su concilier ces deux modes de vies occupées. Or, ce qui distingue réellement Amélia et Stéphanie est leur très grande générosité. Chaque année, elles s’impliquent à la formation des nouveaux moniteurs, à l’organisation d’événements et à l’apprentissage des nouvelles techniques d’enseignement. Ainsi, à la montagne, est née une amitié ayant une passion commune : le ski.