Pour une quatrième année consécutive, le Buffet des Continents de Saint-Jérôme invitait la population à venir bénéficier, le 3 décembre dernier, de son traditionnel buffet du midi en échange de cinq denrées non périssables.

Cet événement a permis de recueillir plus de 2 400 kilogrammes de denrées et plus de 750 dollars qui ont été remis gracieusement à Moisson Laurentides qui vient en aide aux personnes démunies vivant de l’insécurité alimentaire de la grande région des Laurentides ainsi que de la MRC des Moulins, de Lanaudière.

En ce temps de réjouissance et de partage, la clientèle du Buffet des Continents de Saint-Jérôme était une fois de plus au rendez-vous pour contribuer à cette grande chaîne d’entraide. En réalité, le Buffet des Continents a gratuitement servi plus de 800 repas à autant de clients qui se sont présentés avec cinq denrées non périssables. Moisson Laurentides rappelle que la pauvreté n’est pas un choix de vie. Il y a malheureusement une multitude de situations temporaires ou permanentes qui peuvent fragiliser les gens et les mettre en situation de vulnérabilité.

Enfin, Moisson Laurentides remercie les nombreux bénévoles présents ainsi que l’équipe du Buffet des Continents pour leur solidarité et leur dévouement pour la cause de la faim.