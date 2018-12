Lancement du service de premiers répondants à Rosemère

La Ville de Rosemère est fière d’annoncer la mise en application de son nouveau service de premiers répondants. Depuis le 10 décembre 2018, à 8 h, lorsqu’un citoyen de Rosemère en situation d’urgence médicale compose le 911, l’appel est automatiquement dirigé vers les pompiers premiers répondants du Service de sécurité incendie de la Ville de Boisbriand. Ce nouveau service découle d’une entente conclue entre les deux villes, en septembre dernier, de concert avec le Centre intégré de services sociaux (CISSS) des Laurentides.

« Ce nouveau service de premiers répondants permettra une réponse rapide auprès des personnes en arrêt cardiorespiratoire, en choc anaphylactique et lors de plusieurs autres situations médicales et traumatiques. Cette entente avec Boisbriand augmente significativement le service à la population rosemèroise et contribue à réduire les décès et les séquelles chez les victimes d’accidents graves. Nous sommes très fiers d’améliorer la sécurité de nos citoyens », a déclaré Eric Westram, maire de Rosemère.

Les pompiers premiers répondants seront en mesure d’intervenir rapidement, et ce, jusqu’à ce que les services ambulanciers se rendent sur place et prennent la relève. Par exemple, en présence d’un arrêt cardiorespiratoire, il faut agir rapidement, car les chances de survie d’une victime diminuent à chaque minute qui s’écoule sans intervention. Par ce service, l’accès rapide à la défibrillation augmente considérablement les chances de survie pour les patients.

« Nous sommes très heureux de cette entente qui nous permet de partager notre expertise. Grâce à une formation initiale de 60 heures dispensée à tous nos pompiers, le Service de sécurité incendie de la Ville de Boisbriand est le premier service des Basses-Laurentides composé de pompiers permanents premiers répondants de niveau 3 », a tenu à souligner la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato.

La formation a été dispensée par l’équipe des services préhospitaliers d’urgence du CISSS des Laurentides. Trois mises à niveau par année seront par la suite nécessaires afin de conserver l’accréditation.

Les pompiers de la Ville de Boisbriand sont également qualifiés et opérationnels au sein de neufs équipes spécialisées en sauvetage technique, ce qui leur permet d’intervenir dans des endroits où les techniciens ambulanciers paramédics n’ont pas accès : sauvetage nautique ou sur glace, effondrement de structure ou de tranchée, dans les espaces clos, en hauteur ou en milieu isolé.