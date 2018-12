Québec et Ottawa accordent plus de 1 M$ pour brancher des foyers de La Conception

Les gouvernements du Québec et du Canada accordent chacun 529 878 $ pour fournir une connexion Internet haut débit à 250 foyers de La Conception, dans les Laurentides. Le projet, d’une valeur totale de 1 263 115 $, sera mis en œuvre par l’entreprise Télé-Câble La Conception.

Le député d’Orford et adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volets économie et Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, au nom du ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le député de Laurentides-Labelle, M. David Graham, au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable Navdeep Bains, en ont fait l’annonce aujourd’hui en compagnie de la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte.

Citations :

« De nos jours, l’accès à Internet haut débit est essentiel, autant pour les entreprises que pour les familles. Le gouvernement du Québec s’est engagé à donner aux Québécois les moyens de leurs ambitions. Le projet annoncé aujourd’hui aidera au développement des entreprises et à l’implantation de travailleurs autonomes, contribuant ainsi au dynamisme de l’économie régionale. »

Gilles Bélanger, député d’Orford et adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation (volets économie et Internet haute vitesse)

« Grâce à ce projet, les citoyens de la quasi-totalité du territoire de La Conception et des foyers limitrophes de Labelle auront accès au même service Internet que ceux des grandes villes. L’Internet haute vitesse accessible et abordable est un service essentiel dans notre ère moderne pour communiquer, s’informer, innover, apprendre, travailler et développer des affaires. Bravo à l’équipe de Télé-Câble La Conception, organisme sans but lucratif, et à ses partenaires pour leur contribution remarquable et leur capacité à répondre aux besoins exprimés par la communauté! »

David Graham, député de Laurentides-Labelle

« L’accès à des services Internet haut débit n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Ces services sont des outils de base auxquels tous les Canadiens doivent avoir accès, peu importe où ils vivent. Ils en ont besoin pour mener leurs affaires, s’instruire et bâtir des collectivités fortes. Grâce à notre programme Brancher pour innover, les Canadiens seront en mesure de mieux saisir les possibilités de l’économie numérique. »

L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Je me réjouis que les foyers de La Conception qui étaient privés de cette technologie indispensable à la vie d’aujourd’hui puissent enfin y avoir droit. L’accès à ce service peut représenter l’argument qui convaincra des entreprises de s’implanter dans la région ou des jeunes de s’y installer après leurs études. C’est toute la région qui en ressortira gagnante. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

• Le gouvernement du Québec s’est engagé à améliorer la couverture d’Internet haut débit par la mise en place d’infrastructures numériques adéquates dans l’ensemble des régions du Québec. Le gouvernement du Québec s’est engagé à investir une somme supplémentaire de 400 millions de dollars d’ici quatre ans pour y parvenir.

• Le programme Brancher pour innover, doté d’une enveloppe de 500 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, vise à améliorer l’accès aux services Internet haut débit dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.