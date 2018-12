5 erreurs à éviter sur vos fiches produits

Une fiche produit est une véritable force de vente, elle doit attirer, convaincre et déclencher la vente. Bien réussie, elle augmente le taux de conversion. Des techniques précises l’optimisent et certaines erreurs lui sont fatales. Quelles sont les erreurs à éviter pour rester compétitif face à vos concurrents ?

1.L’absence de visuel

Votre produit doit être représenté en détail. C’est d’autant plus important que l’acheteur ne peut le voir autrement ou même le toucher. Plusieurs photos sous plusieurs angles sont donc nécessaires pour qu’il se fasse une idée très précise de votre produit et éviter toute déception à la livraison du produit. Un outil de zoom est un plus pour augmenter le potentiel de confiance.

2.Un contenu pauvre

Un texte trop court, manquant de détails, dénué de verbes d’action, n’encourage pas le passage à l’action. Dans cette optique, votre texte doit également être le plus détaillé possible. Si vous vendez un appareil, le téléchargement de la notice en PDF est une vraie valeur ajoutée. En fait, le contenu doit répondre au plus près à toutes les questions que se pose l’internaute.

Le titre de la fiche produit sera optimisé par un mot clé, le contenu structuré et unique. Un copié-collé affaiblirait votre référencement dans les moteurs de recherche. Cherchez à toucher le consommateur, le facteur émotionnel est déterminant.

Le bouton panier doit également être visible. Bien positionné sur la page, il faut pouvoir le repérer facilement.

3.L’absence d’infos sur les modalités de livraison

Si vous offrez la livraison à partir d’un certain montant, c’est dommage que le client ne l’apprenne pas avant d’arriver à son panier ! Selon votre politique de livraison, l’information sur les modalités de livraison pourrait conduire à un abandon au moment de régler…

4.Une traduction littérale

La description littérale de la fiche produit peut conduire à une catastrophe : vous pourriez décrédibiliser votre entreprise. Elle sera donc traduite autant que faire se peut en tenant compte des habitudes d’achats des consommateurs dans le pays concerné. Prévoyez une traduction professionnelle pour vous rapprocher au plus près des besoins de votre cible.

5.Oublier le maillage du texte

Le maillage d’un texte signifie qu’il comporte des liens vers d’autres produits ou d’autres pages de votre site. Il favorise votre référencement dans les moteurs de recherche. Une autre technique complémentaire consiste à introduire un mot clé dans l’adresse URL de votre fiche.